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中油轉型 跨足離岸風電市場

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導
中油董事會通過入股海盛國際投資公司一案，花費約40億元，跨足離岸風電事業，將藉此培育綠能人才。圖為離岸風電示意圖。 （聯合報系資料庫）
中油董事會通過入股海盛國際投資公司一案，花費約40億元，跨足離岸風電事業，將藉此培育綠能人才。圖為離岸風電示意圖。 （聯合報系資料庫）

台灣中油公司昨（18）日公告，董事會通過同意簽署海盛國際投資公司股東協議書，出資新台幣約40億元，預計持有該公司15%股權。這是中油首度跨足離岸風電市場，也將藉此轉型培育綠能人才。

該公司股東包括台電公司。中油表示，響應政府能源轉型政策及全球淨零排放趨勢，與台電以合資方式跨足再生能源離岸風電產業，投入第三階段的海盛風場開發。中油董事長李順欽指出，面對淨零轉型趨勢，高碳排的賣油本業終有凋零一天，參與離岸風電符合中油轉型三大策略「優油、減碳、潔能」之中的「潔能」。

中油的潔能策略，針對拓展再生能源裝置容量，除離岸風電外，還包括開發國內地熱能、建置太陽光電系統並發展氫能技術。由於中油本業核心能力並無離岸風場的開發與經營，未來透過與開發商合資，學習離岸風電領域，也藉此培育綠能人才。

目前中油在地熱能部分，提出「從探勘、到發電」、「先獨資、後合資」及「先研發、後試產」三大策略。短期以開發淺層地熱能為目標，未來亦將透過自營與合資方式，複製成功經驗拓展開發至宜蘭及花東地熱區，例如自營的仁澤、土場等地區。

中油在2023年協助台泥綠能於台東紅葉完成二口地熱井鑽探，以及宜蘭土場五口地熱井聯產測試。預計2024年完成建置4MW（百萬瓦）地熱發電廠，以及大屯山地熱探勘與克服酸性地熱區生產研究工作，2025年將完成花蓮萬榮地熱井鑽探。2026~2027年繼續探勘10MW地熱潛能。也將持續引進深鑽技術，目標2030年前建立深層地熱發電廠，規劃自有地熱為24MW。

至於建置太陽光電系統部分，目前已完成逾255座太陽光電系統，累積設置容量13.1MW；預計2024年底累計設置容量達24.9MW。未來也將評估導入無人機巡檢與AI技術，智慧化管控及分析數據應用。

中油公司 太陽光電 離岸風電

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