針對403地震災後 振興花蓮觀光補助四商圈

針對403地震災後振興方案，交通部及經濟部皆推出相關措施，經濟部昨（18）日指出，此次地震造成花蓮觀光相關產業受創，將投入經費實施災後振興措施，預計5月至10月辦理主題行銷活動及東大門振興夜市券行銷活動，另針對四大商圈祭出最高50萬元補助。至於交通部則預計以30億元經費投入三波振興。

行政院會昨天邀請相關部會進行「0403花蓮地震災後復原重建工作」報告。經濟部指出，將攜手花蓮縣政府協助花蓮百年老街商圈、鯉魚潭商圈、石藝大街商圈及花蓮形象商圈等，結合暑假期間帶動國旅人潮，預計5月至10月辦理主題行銷活動及東大門振興夜市券行銷活動，並補助東大門夜市環境品質提升，以活絡在地產業經濟。預計將給予四大商圈補助，每個商圈最多補助50萬元。

此外，針對遊客方面，經濟部表示，預計暑假期間有望帶動國旅人潮，將在5月至7月推出好市加倍券，只要前往東大門夜市消費，即可拿100元換200元商品券，預計發放1萬8,400份，總預算200萬元。

商品推薦