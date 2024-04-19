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中鋼股東會紀念品 打食安牌

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
今年中鋼股東會紀念品「砧(ㄓㄣ)心有您」抗菌不銹鋼砧板組。 中鋼／提供
今年中鋼股東會紀念品「砧(ㄓㄣ)心有您」抗菌不銹鋼砧板組。 中鋼／提供

中鋼（2002）再次展現接地氣的優良企業文化，今年股東會紀念品昨（18）日揭曉，是「不鏽鋼抗菌砧板組」，由於具提升食品安全衛生功能，大受各方好評，尤其百萬「菜籃族」小股東更是喜出望外，紛紛表態「一定要去領」，有效緩解國內近來多起食安爆雷事件所衍生的不安情緒。

中鋼董事長翁朝棟說，很多大企業開股東會已經不再發放紀念品，但中鋼每年堅持做這件事，做為對百萬股東長期支持最貼心的回饋。

核心人士指出，長期來中鋼股東會紀念品都傳遞「禮輕情意重」的內涵。以近年最受歡迎的「傘Q」為例，傘骨採用中鋼的高級鋼材製造，精緻並具線條美感的傘形，不論晴天或雨天都能陪伴股東，表達中鋼對龐大股東真心的感謝。

今年中鋼股東會紀念品，從去年就開始發想，討論很多東西，包括重新提起雨傘，還有藝品型的「玉山玻璃柸」、廚房刀件組合用品等，但最後都被否決。

隨著近來國內陸續發生多起食安問題，甚至造成傷亡事件，中鋼決定與廣大群眾一同呼吸，朝「提升維護食品安全衛生」的方向前進。

中鋼 股東會紀念品 食安

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