快訊

今天各地短暫雨 午後山區注意雨勢 下周兩波鋒面接力

榮運異業結盟 推升獲利

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
榮運董事長邱顯育。 榮運／提供
榮運董事長邱顯育。 榮運／提供

榮運（2607）總經理林振芳昨（18）日表示，長榮物流成立的大園長榮物流成立的大園國際物流中心已全部出租，預計第4季開幕，未來將成為「亞太區發貨、轉運中心」；榮運高雄第七貨櫃中心營運近一年後，陸續承攬其他倉儲及船邊解櫃作業，業績也會跟著受惠。

林振芳分析，榮運今年持續強化複合式經營型態、多角化異業結盟，業務涵蓋，海、空運貨物承攬、第三方物流服務、海、空運業代理、大型物流園區、貨櫃碼頭經營、內陸運輸、交通車、加油站、車輛維修與代檢廠等多角化經營，今年獲利維持穩定成長，大園國際物流中心啟用，則是推升營收、獲利的最大動能。

展望今年，林振芳分析，子公司長榮物流成立的大園國際物流中心，預計第4季開幕，可連結客戶需求，提供存儲、轉運保稅和非保稅貨物的物流方案，並有效提升客戶物流效率。

加油站 長榮

延伸閱讀

壽險業者買不動產開胡了！南山人壽砸逾23億購入桃園商辦、台南廠房

泰洛斯片面調動員工上班地 勞動部籲：應提供慰問補償措施

美國再啟301條款調查 中國商務部：一錯再錯

F1／官方公布碳排報告 朝2030淨零排放邁進

相關新聞

中油轉型 跨足離岸風電市場

台灣中油公司昨（18）日公告，董事會通過同意簽署海盛國際投資公司股東協議書，出資新台幣約40億元，預計持有該公司15%股...

針對403地震災後 振興花蓮觀光補助四商圈

針對403地震災後振興方案，交通部及經濟部皆推出相關措施，經濟部昨（18）日指出，此次地震造成花蓮觀光相關產業受創，將投...

長榮：樂觀北美線長約議價 看好今年換約價格及總量

長榮海運昨（18）日召開法說會，總經理吳光輝直言，巴拿馬運河缺水跟紅海危機事件已經將今年上半年船舶增加的缺口吃掉了；目前...

榮運異業結盟 推升獲利

榮運總經理林振芳昨（18）日表示，長榮物流成立的大園長榮物流成立的大園國際物流中心已全部出租，預計第4季開幕，未來將成為...

中鋼股東會紀念品 打食安牌

中鋼再次展現接地氣的優良企業文化，今年股東會紀念品昨（18）日揭曉，是「不鏽鋼抗菌砧板組」，由於具提升食品安全衛生功能，...

智慧經營／工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安 從把事做對 到做對的事

工研院副總暨資訊與通訊研究所所長丁邦安大學及研究所唸的是電機，近30年的職涯則專研無線通訊領域。談起經營管理的心法，他分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。