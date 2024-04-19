榮運異業結盟 推升獲利
榮運（2607）總經理林振芳昨（18）日表示，長榮物流成立的大園長榮物流成立的大園國際物流中心已全部出租，預計第4季開幕，未來將成為「亞太區發貨、轉運中心」；榮運高雄第七貨櫃中心營運近一年後，陸續承攬其他倉儲及船邊解櫃作業，業績也會跟著受惠。
林振芳分析，榮運今年持續強化複合式經營型態、多角化異業結盟，業務涵蓋，海、空運貨物承攬、第三方物流服務、海、空運業代理、大型物流園區、貨櫃碼頭經營、內陸運輸、交通車、加油站、車輛維修與代檢廠等多角化經營，今年獲利維持穩定成長，大園國際物流中心啟用，則是推升營收、獲利的最大動能。
展望今年，林振芳分析，子公司長榮物流成立的大園國際物流中心，預計第4季開幕，可連結客戶需求，提供存儲、轉運保稅和非保稅貨物的物流方案，並有效提升客戶物流效率。
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