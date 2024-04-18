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旅客數、住房率雙降 免稅業者三招拚離島觀光經濟

中央社／ 澎湖18日電

疫後台灣興起出國潮，加上未開放陸客來台，昇恆昌坐擁澎湖免稅店，卻面臨旅客數及住房率下降困境；旗下免稅店為突圍，攜手國際精品、知名IP及強化美食街，把握2024澎湖花火節龐大商機，要刺激離島觀光經濟。

昇恆昌為國內機場免稅店龍頭，旗下的澎坊免稅商店「Pier3三號港」，為離島免稅商店規模最大，並結合昇恆昌旗下的澎澄飯店，搶攻遊客購物、住宿商機。據澎湖縣政府統計，澎湖觀光去年迎來逾127萬人次旅客，澎湖花火節更是澎湖旅遊的高峰期。

昇恆昌董事長江松樺接受中央社記者訪問，談到離島觀光，他指出，今年台灣旅遊尚未完全復甦，因台灣出境的人多，但入境的國外旅客人數尚未完全復甦，尤其是離島。

他進一步表示，「現在來台旅客較多為東南亞和日韓」，但東南亞消費力不高，因此台灣旅遊何時復甦仍待觀察。

澎湖花火節今天晚上進行首場試放場，澎澄飯店董事長蔡萬生指出，疫情期間，大家不能出國，也讓澎湖觀光受惠，國旅蓬勃發展。

可是今年受到國人出國潮影響，第1季明顯感受到旅客人數和住房率，和去年同期相比都有雙位數下滑，「旅宿業者都哀鴻遍野」。

以目前來說，國外觀光客僅占1%，多以香港客人為主；以前透過大三通、小三通，陸客高峰時曾占20%，如今已不復榮景。

旅宿業希望，今年能再結合花火節出招搶旅遊及免稅市場商機，帶動三號港今年第2季營運動能。

免稅商店第一招是攜手國際精品。三號港協理楊智超指出，離島觀光經濟除了既有旅宿、遊程，免稅購物也是不可或缺的一環。為提升國內旅遊能見度，昇恆昌看準國際知名精品COACH市場銷售實力及品牌，跨界打造COACH咖啡車，盼透過國際精品的高知名度行銷免稅店。

第二招是住房首次結合知名IP。今年澎澄飯店首度與韓國冒險遊戲IP薑餅人合作，即日起至年底打造全台唯一的專屬主題親子房，希望吸引家庭客群。

第三招是強化免稅店美食街，吸引國旅和在地客。楊智超說，2020年美食街改裝開幕，推出異國料理，除了台灣旅客，也有不少澎湖在地客人。

澎湖 觀光

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