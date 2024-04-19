六都購屋人氣燒滾滾 為何「它」最受歡迎？

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文／吳宜臻

年初受到新青安貸款等優惠政策的支持，房地產市場表現相當亮眼，根據六都民政局和地政局資料顯示，六都購屋意願全數提高。樂屋網調研中心經理洪安怡分析，從去年下半年政府推動新青安貸款，一舉強勢拉抬買氣，加上升息趨緩，買方進場意願更高，直至今年第一季，熱度持續維持，六都購屋比普遍提升。

《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近三個月（2024/01/18~2024/04/16）討論「房屋買氣」，網友在探討六都、重劃區、新青安、熱絡、回溫、景氣、央行、升息、供需、房貸等熱門關鍵字，網友表示「有需求，有錢就買」、「還有誰不知道新青安送分題」、「北部的幾個重劃區都已經漲過一輪，就算有肉也是肉渣」、「六都市區，怎麼買都不虧」、「少子化就會讓資源更集中都市蛋黃區」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

家戶購屋比是什麼？ 每100戶中有多少家庭買房，為評估區域購屋意願的指標之一。

觀察六都家戶數與移轉棟數資料，在2024年第一季家戶購屋比前三名分為桃園、台中及台南。桃園市家戶購屋比以1.22%奪下冠軍寶座，也就是說桃園每100戶，就有1.22戶家庭於第一季買房，相較去年同期成長0.29%，成長幅度是六都第一；其次是台中，家戶購屋比為1.14%；台南市以家戶購屋比0.94%位居第三。

為何桃園房市如此熱絡？住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，桃園市年初的房市回溫主要由兩大因素推動，首先，政府去年推出的新青安貸款政策，使得房價更為親民，加上桃園多個重劃區的發展，使得當地房市吸引力增強；其次，隨著桃園近年來的交通建設，如機場捷運和台灣高鐵的完善，不僅提升了當地的生活便利性，政府推出的TPASS等交通政策，也提高了外縣市首購族群遷移到桃園的意願；洪安怡則認為桃園地區除了本來就是發展純熟的區域，又有雙北地區房價高漲的外溢效果，讓不少「脫北者」將目光望向桃園。

科技園區助攻中南部房市！台南購屋年增長率增0.25%

在年增長率方面，台南市以0.25%的增幅成為家戶購屋比增長第二快的城市，也是2016年以來，同期成長最多；徐佳馨解釋，隨著台積電議題持續升溫，推動中南部的房市，尤其是台南地區的買氣大增。洪安怡表示，整個南二都包含台南、高雄，都有科學園區的話題加持，尤其是台南的南部科學園區，在台積電3奈米、5奈米廠等先進製程的加持，2023年營業額達到1兆5855億元，已經超越竹科，成為營業額最高的科學園區，大量的工作機會也帶動人口遷移，讓購屋需求持續成長。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶進一步說明，去年第一季正值《平均地權條例》修正案完成三讀，買氣低迷至去年下旬，不過今年初房市的回暖，得益於去年下半年實施的新青安政策，加上大選後政經環境的穩定，以及台股突破2萬點的新高，這些因素讓六都購屋族群信心大增，使得熱錢大量流入不動產市場，不過3月下旬央行突襲宣布升息，讓未來房市是否能延續買氣，需要時間來觀察。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月18日至2024年04月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『房屋買氣』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1))作為本分析依據。 *註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。





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