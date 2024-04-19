快訊

國軍將領升遷常嘆「既生瑜何生亮」 要優秀還得看運氣

獨／不是中信金！京城銀想嫁 意中人是這兩家金控

台積電挫低35元 台股開盤下跌309點…失望性賣壓湧現

六都購屋人氣燒滾滾 為何「它」最受歡迎？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：Freepik

文／吳宜臻

年初受到新青安貸款等優惠政策的支持，房地產市場表現相當亮眼，根據六都民政局和地政局資料顯示，六都購屋意願全數提高。樂屋網調研中心經理洪安怡分析，從去年下半年政府推動新青安貸款，一舉強勢拉抬買氣，加上升息趨緩，買方進場意願更高，直至今年第一季，熱度持續維持，六都購屋比普遍提升。

 《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近三個月（2024/01/18~2024/04/16）討論「房屋買氣」，網友在探討六都、重劃區、新青安、熱絡、回溫、景氣、央行、升息、供需、房貸等熱門關鍵字，網友表示「有需求，有錢就買」、「還有誰不知道新青安送分題」、「北部的幾個重劃區都已經漲過一輪，就算有肉也是肉渣」、「六都市區，怎麼買都不虧」、「少子化就會讓資源更集中都市蛋黃區」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「脫北者」將目光望向桃園！2因素增桃園購屋買氣

家戶購屋比是什麼？

每100戶中有多少家庭買房，為評估區域購屋意願的指標之一。

觀察六都家戶數與移轉棟數資料，在2024年第一季家戶購屋比前三名分為桃園、台中及台南。桃園市家戶購屋比以1.22%奪下冠軍寶座，也就是說桃園每100戶，就有1.22戶家庭於第一季買房，相較去年同期成長0.29%，成長幅度是六都第一；其次是台中，家戶購屋比為1.14%；台南市以家戶購屋比0.94%位居第三。

為何桃園房市如此熱絡？住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，桃園市年初的房市回溫主要由兩大因素推動，首先，政府去年推出的新青安貸款政策，使得房價更為親民，加上桃園多個重劃區的發展，使得當地房市吸引力增強；其次，隨著桃園近年來的交通建設，如機場捷運和台灣高鐵的完善，不僅提升了當地的生活便利性，政府推出的TPASS等交通政策，也提高了外縣市首購族群遷移到桃園的意願；洪安怡則認為桃園地區除了本來就是發展純熟的區域，又有雙北地區房價高漲的外溢效果，讓不少「脫北者」將目光望向桃園。

科技園區助攻中南部房市！台南購屋年增長率增0.25%

在年增長率方面，台南市以0.25%的增幅成為家戶購屋比增長第二快的城市，也是2016年以來，同期成長最多；徐佳馨解釋，隨著台積電議題持續升溫，推動中南部的房市，尤其是台南地區的買氣大增。洪安怡表示，整個南二都包含台南、高雄，都有科學園區的話題加持，尤其是台南的南部科學園區，在台積電3奈米、5奈米廠等先進製程的加持，2023年營業額達到1兆5855億元，已經超越竹科，成為營業額最高的科學園區，大量的工作機會也帶動人口遷移，讓購屋需求持續成長。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶進一步說明，去年第一季正值《平均地權條例》修正案完成三讀，買氣低迷至去年下旬，不過今年初房市的回暖，得益於去年下半年實施的新青安政策，加上大選後政經環境的穩定，以及台股突破2萬點的新高，這些因素讓六都購屋族群信心大增，使得熱錢大量流入不動產市場，不過3月下旬央行突襲宣布升息，讓未來房市是否能延續買氣，需要時間來觀察。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月18日至2024年04月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『房屋買氣』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1))作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。


延伸閱讀

名家專欄／經濟、大選牽動房市！2023年房市熱門關鍵字揭曉　徐佳馨帶你一文解析

名家專欄／2024南臺灣房市關鍵字出爐！徐佳馨教你2大原則提早卡位掌握風險

台南 桃園 買房

相關新聞

王品母親節尋人又來了！姓名同音「眞、心、謝、禮」款待帝王蟹

備受消費者期待的「王品牛排」母親節尋人活動再次展開，即日起到5月31日，媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一字或同音字，不...

「日企改革進行式」獲利強勢成長 中長線投資更具魅力

2024年年初以來，日股表現極為精采，外資買超日股的累計金額擴大至3兆2,239億日圓，截至4月5日外資當週買超日股1兆...

六都購屋人氣燒滾滾 為何「它」最受歡迎？

年初受到新青安貸款等優惠政策的支持，房地產市場表現相當亮眼，根據六都民政局和地政局資料顯示，六都購屋意願全數提高。樂屋網調研中心經理洪安怡分析，從去年下半年政府推動新青安貸款，一舉強勢拉抬買氣，加上升息趨緩，買方進場意願更高，直至今年第一季，熱度持續維持，六都購屋比普遍提升。

中油轉型 跨足離岸風電市場

台灣中油公司昨（18）日公告，董事會通過同意簽署海盛國際投資公司股東協議書，出資新台幣約40億元，預計持有該公司15%股...

針對403地震災後 振興花蓮觀光補助四商圈

針對403地震災後振興方案，交通部及經濟部皆推出相關措施，經濟部昨（18）日指出，此次地震造成花蓮觀光相關產業受創，將投...

長榮：樂觀北美線長約議價 看好今年換約價格及總量

長榮海運昨（18）日召開法說會，總經理吳光輝直言，巴拿馬運河缺水跟紅海危機事件已經將今年上半年船舶增加的缺口吃掉了；目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。