國邑藥品成功開發新一代先進霧化器 藥械合一新利器

國邑*（6875）18日宣布，已完成新一代先進霧化器的開發測試，並可隨時啟動量產，投入臨床試驗使用。這是繼L608新藥採新型網式振動霧化器進入臨床階段後，再推出新一代優化產品，代表國邑藥品逐步建立獨特的霧化器技術與產品平台，未來擴大發展「藥械組合」新藥的能力，可確保供應鏈的品質與穩定性。

國邑藥品表示，此新一代產品是與擁有網式霧化技術的醫療器械廠商合作開發，適合奈米微脂體劑型藥物的吸入投藥，具有呼吸引動、超低殘留，亦採用無堵塞且高效遞送、不會破壞緩釋效果的網片模組，達成穩定給藥劑量等多項獨特設計，擁有連結藍芽、個人化智能學習等科技功能，將做為旗下吸入新劑型新藥的給藥器械，提供病患更方便的治療模式。

國邑藥品表示，考量旗下新藥的全球商業化需求，以及藥械合一法規之彈性，先前同步規劃L606/L608的臨床開發計畫時，即攜手具有國際醫療器材技術能量的合作廠商，投入新型網式振動霧化器的開發，並將首款專屬國邑藥品的自有產品導入L608的澳洲臨床一期試驗使用，如今再完成開發新一代不同規格的新型網式振動霧化器，優化功能性與便利性，合作夥伴也做好了量產的準備，可隨時配合投入臨床試驗。

國邑藥品指出，正在執行第一類肺高壓（PAH）美國三期臨床試驗的藥械組合新藥L606，採用的是第二代I-neb Advance霧化器，與第一代產品I-neb不同，是一款便於操作、再優化的吸入霧化器產品，目前試驗進展順利。而有鑑於自有新型網式振動霧化器平台已完成開發測試，未來國邑藥品將以此完備的「藥物+器械」組合產品線，配合全球商業開發適時導入後續臨床試驗，提供合作夥伴與病患更多可能性的選擇，並確保供應鏈的品質與穩定性。

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