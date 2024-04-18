大江基因授權大馬連鎖藥局龍頭 基因檢測進軍馬國市場

興櫃股大江基因（6879）18日宣布，與馬來西亞連鎖藥局龍頭Alpro Pharmacy達成戰略合作，將大江基因的基因檢測產品，授權給Alpro Pharmacy獨家代理，並在馬來西亞通路販售，這項服務已自4月起正式於馬來西亞市場推出，為消費者提供更高品質及精準的預防醫學服務。

大江基因表示，Alpro Pharmacy是馬來西亞最大的連鎖藥局，連鎖通路達300家以上，同時也經營診所與物理治療中心。大江基因這次首度與Alpro Pharmacy簽署合作協議，為進攻東南亞市場重要里程碑。馬來西亞人口截至2023年達3,340萬人，將可作為大江基因推廣國際基因檢測服務的第一站。

大江基因與Alpro Pharmacy合作後，現階段將在馬來西亞的藥局、診所及復健中心都可以得知相關基因檢測服務的訊息，通路端會引導消費者至馬來西亞的mydna360官網，待消費者取得採檢包就可以在家自行採檢。

大江基因總經理傅珍珍表示，大江基因攜手Alpro Pharmacy，代表雙方強強聯手搶攻大馬預防醫學以及個人化健康管理服務，除能增進台灣精準醫學國際能見度，促成國際雙邊及多邊交流，更有機會為全球預防醫學通路開啟全新的可能性，為人類健康福祉共盡心力也有望帶動大江基因營運動能。

大江基因的「基因檢測」目前已在國內醫療院所推廣，採全球疾病風險最高的基因偵測點，結合基因醫學與系統生物學進行全方位AI大數據運算，也導入全球基因資料庫，涵蓋10大項健康系統、58項健康風險、遺傳性高風險基因檢測風險。

大江基因除提供個人基因所面臨的健康風險預測並提供提前預防建議之外，更實現個人化的精準預防，量身訂做專屬的保健對策，旨在為大眾帶來更健康的生活，超前部署贏過歲月。