達美樂史上最大招募！開1000個職缺 今年目標開30店

台灣達美樂18日宣布全台開出1,000名職缺，此為澳洲達美樂公司（簡稱DPE集團）接手台灣達美樂後，最大規模徵才。台灣達美樂CEO Ben表示，台灣餐飲需求持續攀升，披薩已經成為消費者平日用餐的熱門選項。達美樂作為全球披薩市場的領導品牌，全台已超過191間門市，今年目標將會再開出30間門市。

台灣外食比例逐年增長，今年以來外食人數已接近７成，達美樂看準商機深耕台灣，持續展店計畫並且招募更多人才來提供餐點服務；目前台灣達美樂員工數約有2,600人，本次開出最大規模1,000名職缺，包含管理階層與兼職人員，擴編規模高達40%，歡迎學生族群、二度就業、中高齡就業加入，為陸續擴展營運規模做準備，體現深根台灣的決心。

台灣達美樂目前有191門市，其中約有85%是加盟店，而這些加盟店的業主都是從內部基層員工做起，經歷管理職與店經理的培訓後，申請成為加盟主，擁有自己的門市及事業。其中不乏一口氣擁有16家門市的加盟主。

現任台灣達美樂的CEO Ben Oborne ，2004年開始在澳洲門市擔任披薩外送員，當時他只是一名高中生，如今掌舵台灣市場，在這家企業歷經20年，他表示，「今年是我進入Domino's Pizza的20周年，但感覺我的旅程才剛開始。 17歲時，當我第一次走進當地小鎮的達美樂去應徵工作時，我無法想像未來會發生什麼事； 但很慶幸當時的選擇，也非常感謝迄今為止我所學到的一切，以及在達美樂內部擁有的所有令人難以置信的導師，他們始終關注組織中的每個人和大家的職業成長」。

達美樂一直實行「從內部聘用」的政策，在每個國家和全球範圍內的大多數領導者都是從當地商店的披薩外送員或披薩製作員開始的。

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