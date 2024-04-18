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2024全球電動車市場1731萬輛 智慧化成差異化競爭關鍵

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
注電動車發展，資策會MIC預估，2024年全球電動車市場規模為1,731萬輛，較2023年成長23.5%；針對公共充電樁新增量，預估2024年因政策支持與電動車保有量提升，直流樁新增量達96萬根、交流樁新增量達66萬根。示意圖／歐新社資料照
注電動車發展，資策會MIC預估，2024年全球電動車市場規模為1,731萬輛，較2023年成長23.5%；針對公共充電樁新增量，預估2024年因政策支持與電動車保有量提升，直流樁新增量達96萬根、交流樁新增量達66萬根。示意圖／歐新社資料照

關注電動車發展，資策會MIC預估，2024年全球電動車市場規模為1,731萬輛，較2023年成長23.5%；針對公共充電樁新增量，預估2024年因政策支持與電動車保有量提升，直流樁新增量達96萬根、交流樁新增量達66萬根。

MIC產業顧問何心宇表示，汽車產業正面對平價化競爭、投資報酬不平衡、供應鏈話語權變革，以及中國大陸車廠崛起挑戰，預期2024年將進入汰弱重整期，傳統車廠將修正全面電動化的策略、新創車廠經營縮編重整以停損，而資通訊新進業者止步觀望。

隨著AI發展，智慧化也成為汽車產業差異化的新競爭點。資策會MIC表示，AI大模型率先進入智慧駕駛（ADAS/AD）應用，實踐L2+至L3在高速公路、城市、通勤自動導航輔助（NoA）。

其中，歐美車廠應用於高速NoA，除了Tesla演進至端對端模型，其他多以感測融合為主；中國大陸車廠應用於通勤、城市NoA最積極，致力朝無HD Map發展。針對AI結合智慧座艙，可讓智慧座艙的人機互動更沉浸、更直覺，中國大陸車廠多以語音個人助理為主，已成為標準配備，將持續普及AR HUD並導入生物識別。而歐美車廠也先發展語音個人助理，然而相對處於萌芽期，發展上更為強調用戶隱私與安全，也持續投資手勢控制與AR HUD等其他智慧座艙AI應用。

分析智慧車應用AI商機，資策會MIC產業顧問何心宇表示，首先將帶動感測器需求成長，尤其是對高解析度視覺感測、毫米波雷達全方位應用的需求；其次，智慧駕駛與智慧座艙將隨著大算力晶片發展，融合開啟新興供應體系，增加OEM、EMS代工廠商切入機會；最後為自動駕駛（AD）的演進與AI大模型，皆要求記憶體更高頻寬、容量和穩定性，預期將持續帶動記憶體需求。

AI 資策會 電動車

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