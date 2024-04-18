餘震不斷！裕隆打造花蓮災後運輸韌性交通
裕隆（2201）集團旗下新安東京海上產險、裕隆日產汽車以台日股東共同捐款賑災，更在災後即刻啟動集團ESG「愛的里程數-花蓮災後復原行動力」計畫，第一時間鏈結在地協助災區民眾安置的社福團體，動員集團旗下車隊資源投入急難救助，前進鄰近太魯閣的重災區秀林鄉等山區部落災戶帶來救急物資及關懷，攜手幫助因震災無法返工、面臨斷炊的受災家庭。
裕隆集團啟動愛的里程數災後復原行動力，串聯在地社福團體，於災後投入花蓮第一線救助工作，快速整合集團旗下裕隆汽車、中華汽車（2204）、裕隆日產（2227）、納智捷汽車、裕融企業（9941）、格上租車、新安東京海上產險等企業資源，即刻啟動愛的里程數車隊，並整合集團公益合作長照車隊、TTGO等全台車輛資源，搭建災後運輸韌性交通網絡，即刻投入菱利及FUSO 3.5噸貨車及適配山區道路的高底盤休旅車NISSAN KICKS、LUXGEN U6、URX共5台進入重災區。
除深入前線擴增災後救助量能，鞏固災後運輸網絡外，裕隆集團旗下新安東京海上產險及裕隆日產汽車也捐贈款項，並將持續提供符合受災地區需求的援助，期待災區早日重建家園，恢復正常生活。
透過裕隆集團愛的里程數車隊的機動投入，裕隆集團與第一線重災區秀林鄉的小太陽關懷協會及深入偏遠山區受災家庭的基督教芥菜種會緊密合作，為在地社工及志工隊提供充足的移動服務動能，載送關懷物資及人員，及時進入重災部落運補、發送物資、勘查災情，帶來關懷。
秀林鄉因鄰近太魯閣國家公園，鄉內9村18部落族人多數依賴太魯閣觀光產業維生，多數青壯年皆在太魯閣晶英酒店、山月村等飯店及亞泥礦區、蘇花公路工務及餐廳等觀光相關產業謀生，震災後因飯店、餐廳減班、停業及救災等頓失穩定經濟來源，目前多依賴臨時工維生，因多半為家庭經濟支柱，甚至有靠拔野菜餵養幼童的情況。
▪ 房市睽違16年亮黃紅燈！專家：買方認清了、不怕買貴只怕買不到
▪ 新北總價千萬元交易王出爐 淡水年交易量衝破1800件奪冠
▪ 預售市場睽違16年又見黃紅燈 房價「沒得談」
▪ 危老重建將新增容積獎勵 採用「預鑄工法」可取得3%至5%優惠
▪ 望族淪落！永豐棧何家10年27億家產淪法拍
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言