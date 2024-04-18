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餘震不斷！裕隆打造花蓮災後運輸韌性交通

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
裕隆集團啟動愛的里程數車隊資源。（業者提供）
裕隆集團啟動愛的里程數車隊資源。（業者提供）

裕隆（2201）集團旗下新安東京海上產險、裕隆日產汽車以台日股東共同捐款賑災，更在災後即刻啟動集團ESG「愛的里程數-花蓮災後復原行動力」計畫，第一時間鏈結在地協助災區民眾安置的社福團體，動員集團旗下車隊資源投入急難救助，前進鄰近太魯閣的重災區秀林鄉等山區部落災戶帶來救急物資及關懷，攜手幫助因震災無法返工、面臨斷炊的受災家庭。

裕隆集團啟動愛的里程數災後復原行動力，串聯在地社福團體，於災後投入花蓮第一線救助工作，快速整合集團旗下裕隆汽車、中華汽車（2204）、裕隆日產（2227）、納智捷汽車、裕融企業（9941）、格上租車、新安東京海上產險等企業資源，即刻啟動愛的里程數車隊，並整合集團公益合作長照車隊、TTGO等全台車輛資源，搭建災後運輸韌性交通網絡，即刻投入菱利及FUSO 3.5噸貨車及適配山區道路的高底盤休旅車NISSAN KICKS、LUXGEN U6、URX共5台進入重災區。

除深入前線擴增災後救助量能，鞏固災後運輸網絡外，裕隆集團旗下新安東京海上產險及裕隆日產汽車也捐贈款項，並將持續提供符合受災地區需求的援助，期待災區早日重建家園，恢復正常生活。

透過裕隆集團愛的里程數車隊的機動投入，裕隆集團與第一線重災區秀林鄉的小太陽關懷協會及深入偏遠山區受災家庭的基督教芥菜種會緊密合作，為在地社工及志工隊提供充足的移動服務動能，載送關懷物資及人員，及時進入重災部落運補、發送物資、勘查災情，帶來關懷。

秀林鄉因鄰近太魯閣國家公園，鄉內9村18部落族人多數依賴太魯閣觀光產業維生，多數青壯年皆在太魯閣晶英酒店、山月村等飯店及亞泥礦區、蘇花公路工務及餐廳等觀光相關產業謀生，震災後因飯店、餐廳減班、停業及救災等頓失穩定經濟來源，目前多依賴臨時工維生，因多半為家庭經濟支柱，甚至有靠拔野菜餵養幼童的情況。

太魯閣國家公園 產險 裕隆集團

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