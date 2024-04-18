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開價3字頭！泰嘉集團投資台南「世界之心」 今辦動土典禮

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
泰嘉集團投資興建的台南「世界之心」，18日舉行動土典禮。記者游智文／攝影
泰嘉集團投資興建的台南「世界之心」，18日舉行動土典禮。記者游智文／攝影

泰嘉集團投資興建的台南「世界之心」，18日舉行動土典禮，泰嘉開發董事長呂金發表示，世界之心位於台南產業園區，是全台罕見規劃住宅用地的產業園區，開設迄今，只有600多戶透天厝，看好園區就業人口的住宅需求，因此進場推案，個案開價均價每坪30萬元，較車程10分鐘的九份子重劃區，便宜不少。

台南產業園區（原名台南科技工業區）面積約494公頃，除了產業用地，特別劃設31.34公頃的社區住宅用地，主要提供台南產業園區廠商員工的居住需求，方便就近上班。

呂金發表示，台南產業園區目前的住宅區，大約只興建600多戶的透天住宅，泰嘉開發看好園區的住宅需求，一口氣買進3742坪住宅建地，後來買進的建商還包括聯上集團和海悅，此次由泰嘉擔任開路先鋒，18日率先動土「世界之心」，可說是台南產業園區的第一個大樓住宅建案。

呂金發表示，台南產業園區2023年產值約6800億元，規劃設立之初，就是要擔任台南科學園區的衛星園區，成為南科廠家的供應鏈，園區除了奇異、可成、友達、聯合再生能源、以及堤維西等多家隱形冠軍企業，台灣成膜、台灣東洋、安瀚視特、東特公司等企業，更是台積電的半導體上游材料供應鏈，未來，這裡也是Google的數據中心。

因此，「世界之心」的潛在目標客群相當明確，除了區內現有的2.6萬位左右的員工，鄰近的鹿耳門天后宮，因為屬於南台灣重要宗教據點，鹿耳門天后宮的信眾，也是「世界之心」的潛在客源。

呂金發指出，台南房市經過8年來的上漲，加上新冠疫情之後的兩波段飆漲，永康、平實營區、中西區等主要區域，都已站上4字頭，安南區九份子重劃區大樓住宅，近期的最高成交價也都來到每坪37萬到38萬元，買家不乏來自南科的高科技員工。

呂金發表示，總銷大約60億元的「世界之心」，規劃興建5棟15樓的住宅，共有9個店鋪、532戶住家，每戶介於20坪到37坪，以2房和3房的產品為主，平均每坪開價30萬元，比車程大約10分鐘的九份子重劃區，每坪便宜7到8萬元，因此，南科族群也將是「世界之心」的訴求對象。

呂金發表示，考量全球逐步進入AI世界，泰嘉「世界之心」特別強調生活智能需求，包括雲端智能物管系統、智慧門禁管理系統、科技智能櫃、智能送餐機器人、以及電動接駁車，一應俱全，希望帶給住戶全新的現代化生活感受。

台南 重劃區

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