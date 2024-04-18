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新北總價千萬元交易王出爐 淡水年交易量衝破1800件奪冠

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄近一年資料顯示，新北市各總價帶交易中以千萬元以下住宅交易占比37.1%最高，其中又以淡水區交易量最多、達1,875件，拿下交易王寶座。永慶房產集團彙整
據實價登錄近一年資料顯示，新北市各總價帶交易中以千萬元以下住宅交易占比37.1%最高，其中又以淡水區交易量最多、達1,875件，拿下交易王寶座。永慶房產集團彙整

實價登錄近一年資料顯示，新北市各總價帶交易中以千萬元以下住宅交易占比37.1%最高，其中又以淡水區交易量最多、達1,875件，拿下交易王寶座，亦即平均每五件成交就有一件來自淡水；而新莊、三重交易量則位居二、三名。

據實價登錄數據顯示，新北市淡水區總價千萬元以下的住宅交易量高達1,875件，拿下新北市第一，占全新北市交易量高達21.2%，意即每五件千萬元以下的房屋交易，就有一件來自淡水，而淡水區內也以千萬以下住宅為交易主力，比重直逼六成，顯見淡水區總價千萬內的住宅，選項相當多。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，淡水區近年發展迅速，生活機能逐漸成熟；不僅有捷運紅線連接雙北市，還有淡海輕軌強化區域內交通網路，未來還有淡北道路、淡江大橋等建設，且目前房價相對低廉，因此吸引不少購屋族進場。

陳金萍指出，目前淡水區內的總價千萬元產品多為平均屋齡20年左右的電梯大樓，且大部分落在發展相對成熟的淡水市區，例如北新路、學府路等，都是交易相當熱絡的路段之一。

陳金萍進一步觀察，淡水區總價1,000~1,500萬元的交易占比也近三成。

她表示，總價1,500萬元以下的住宅在淡水區亦占大宗，同樣是以電梯大樓居多，大多位於淡海新市鎮、沙崙生活圈，區域發展較晚，屋齡也相對較新，不過部分機能仍逐漸完善當中，因此以總價1500萬元以下來說，CP值相對較高，且也比雙北市中心更有機會找到空間較大的產品。

至於總價千萬元以下熱門行政區還有位居第二的新莊區，交易件數722件，以及三重區與汐止區以693件並列第三，總價千萬以下的住宅交易占比都超過行政區三成，三重和汐止更是直逼四成，顯示千萬元以下住宅均為三大行政區的主流交易產品。

陳金萍分析，總價千萬元以下的物件在新莊區及三重區多為屋齡偏高的公寓產品，在汐止區則多為屋齡稍高的電梯大樓。而新莊區交易主力區域大致位於舊市區及下新莊一帶。

三重區是三重北側的三和國中、三重工商及二重生活圈、五華街生活圈交易較多；汐止區熱門路段則分布於大同路二段至三段、福德一路至二路、汐萬路二段等。雖然這些區域沒有核心區熱鬧，不過仍有完備的生活機能，加上周邊也持續發展中，因此也成了不少小資族群購屋的熱門選項之一。

實價登錄 新北 淡水

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