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大江基因與大馬連鎖藥局龍頭合作 產品賣進馬來西亞

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

大江基因（6879）宣布與馬來西亞知名連鎖藥局龍頭Alpro Pharmacy達成戰略合作，由大江基因授權Alpro Pharmacy獨家代理於馬來西亞連鎖藥局通路販售，大江基因的基因檢測服務在馬來西亞稱為MyDNA360，4月已正式於馬來西亞市場推出，搶攻海外預防醫學服務市場。

大江基因總經理傅珍珍表示，將攜手Alpro Pharmacy搶攻大馬預防醫學以及個人化健康管理服務，除能增進台灣精準醫學國際能見度，促成國際雙邊及多邊交流，更有機會為全球預防醫學通路開啟全新的可能性。

連鎖藥局Alpro Pharmacy於全馬來西亞分店達300家以上，同時也經營診所與物理治療中心，重視大馬高齡化醫療照護，且長期致力促進大馬人民預防醫學。大江基因以提供完整的基因檢測服務為優勢，同時以個人化基因檢測提供輔助產品及服務，往精準個人化醫療邁進，受到Alpro Pharmacy青睞，並首度達成合作協議簽署，為進攻東南亞市場重要里程碑。

大江基因瞄準東南亞市場，公司表示，截至2023年馬國總人口達3,340萬人，精準醫療服務前景看好，作為大江基因正式展開國際基因檢測服務的第一站，是布局全球的試金石，並作為大江基因未來在全亞洲與通路合作的典範。

大江基因的「基因檢測」採全球疾病風險最高的基因偵測點，結合基因醫學與系統生物學進行全方位AI大數據運算，也有導入全球基因資料庫，涵蓋10大項健康系統、58項健康風險、遺傳性高風險基因檢測風險。除提供個人基因所面臨的健康風險預測並提供提前預防建議之外，並量身訂做專屬的保健對策。

大江 馬來西亞

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