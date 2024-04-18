最狂小七來了！統一超千坪門市進駐台南這「重劃區」 亮點一次看

統一集團旗下7-ELEVEN首開先例，在台南永康設立全台第一間有專人自煮餐飲的門市。目前雖然還未正式開幕，但臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」搶先曝光後，短短一天時間就吸引1.5萬人按讚，現場門市更是人潮滿滿。這個佔地一千坪「小七」，到底厲害在哪？為何當地業者說，統一在「這塊寶地」搶下灘頭堡？

統一超（2912）旗下7-ELEVEN最新店型將在4/20揭幕，臉書粉專「台南式 Tainan Style」曝光後，不到24小時就吸引1.5萬人按讚，獲得廣大迴響，上千網友轉發留言：「太浮誇了！」「只有統一能超越統一」「早上剛去完，真的賣很多東西，根本是超市」。

事實上，7-ELEVEN開「超市型」大店已經不是新鮮事，還記得2022年夏天，亞洲第一萬間7-ELEVEN「亞萬店」盛大開幕，外觀設計如巨大鑽石，加上店內設置眾多專區，如個人包廂、麵包專區、知名冰淇淋、甜甜圈品牌等，吸引國人、觀光客前來朝聖，如今已成為當地著名打卡景點。

這間最新的「ParK*Avenue商場」，位於永康東橋八街90、92、96號，占地約1千坪，串連成「商場」形式，醒目的招牌上除了有個大大的「Fresh」，集結旗下7-ELEVEN、康是美、星巴克、Smile汽車美容廠等也都出現在招牌上。

最新的「ParK*Avenue商場」，位於永康東橋八街90、92、96號，占地約1千坪。讀者提供

走進該門市，已有不少附近居民搶先體驗。店內擁有多項鮮食現煮，設置眾多專區，像是蔬食、啤酒、寵物、冰淇淋「繽FUN機」，還有送餐機器人穿梭在店裡，最大亮點之一是台南晶英酒店進駐，現點輕食有專人製作，而緊鄰門市旁就是星巴克、和Smile汽車美容。

為何統一超選擇在此開設嶄新店型？該區有哪些發展潛力？首先，統一與該地區淵源深厚，統一集團創辦人高清愿位於永康區大橋老家就在附近。再以大台南人口結構來看，截至2023年底，台南市總人口約186萬人，人口數最多的行政區正是永康區，共約23.5萬人。

7-11康橋門市ParK*Avenue是全台第一間有專人現做餐飲的門市。讀者提供

21世紀不動產菁英永康店店長閻梅棋指出，該門市位於「東橋重劃區」，是近十年發展的新興住宅區，目前約有5~6千戶，住戶大多是年輕族群，就業於附近的「鹽行工業區」，或車程20分鐘、台積電設廠的南部科學園區（南科），「東橋重劃區」已逐步發展為成熟的住宅區。

「7-ELEVEN Fresh康橋門市」緊鄰「東橋重劃區」，台南市立圖書館新總館、永康砲校也坐落於此，2025年永康砲校將遷移，原地將規劃設置「永康創意園區」，屆時結合鐵路地下化與捷運工程，有望打造「永康新市鎮」，閻梅棋表示，「統一集團最早駐點佈局，看準未來將發展成的東橋商圈。」

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（本文出自2024.04.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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