快訊

台積電宣布資本支出 維持280億美元到320億美元不變

雷雨今狂襲雙北！下周兩波鋒面接力報到「雨可能比今天更大」

澳洲主教遇刺後報平安！大器「原諒凶嫌」 還要為他禱告

最狂小七來了！統一超千坪門市進駐台南這「重劃區」 亮點一次看

遠見／ 文‧吳婉瑜
7-11康橋門市ParK*Avenue開幕前就已吸引附近重劃區住戶搶先體驗。讀者提供
7-11康橋門市ParK*Avenue開幕前就已吸引附近重劃區住戶搶先體驗。讀者提供

統一集團旗下7-ELEVEN首開先例，在台南永康設立全台第一間有專人自煮餐飲的門市。目前雖然還未正式開幕，但臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」搶先曝光後，短短一天時間就吸引1.5萬人按讚，現場門市更是人潮滿滿。這個佔地一千坪「小七」，到底厲害在哪？為何當地業者說，統一在「這塊寶地」搶下灘頭堡？

統一超（2912）旗下7-ELEVEN最新店型將在4/20揭幕，臉書粉專「台南式 Tainan Style」曝光後，不到24小時就吸引1.5萬人按讚，獲得廣大迴響，上千網友轉發留言：「太浮誇了！」「只有統一能超越統一」「早上剛去完，真的賣很多東西，根本是超市」。

事實上，7-ELEVEN開「超市型」大店已經不是新鮮事，還記得2022年夏天，亞洲第一萬間7-ELEVEN「亞萬店」盛大開幕，外觀設計如巨大鑽石，加上店內設置眾多專區，如個人包廂、麵包專區、知名冰淇淋、甜甜圈品牌等，吸引國人、觀光客前來朝聖，如今已成為當地著名打卡景點。

這間最新的「ParK*Avenue商場」，位於永康東橋八街90、92、96號，占地約1千坪，串連成「商場」形式，醒目的招牌上除了有個大大的「Fresh」，集結旗下7-ELEVEN、康是美星巴克、Smile汽車美容廠等也都出現在招牌上。

最新的「ParK*Avenue商場」，位於永康東橋八街90、92、96號，占地約1千坪。讀者提供
最新的「ParK*Avenue商場」，位於永康東橋八街90、92、96號，占地約1千坪。讀者提供

走進該門市，已有不少附近居民搶先體驗。店內擁有多項鮮食現煮，設置眾多專區，像是蔬食、啤酒、寵物、冰淇淋「繽FUN機」，還有送餐機器人穿梭在店裡，最大亮點之一是台南晶英酒店進駐，現點輕食有專人製作，而緊鄰門市旁就是星巴克、和Smile汽車美容。

為何統一超選擇在此開設嶄新店型？該區有哪些發展潛力？首先，統一與該地區淵源深厚，統一集團創辦人高清愿位於永康區大橋老家就在附近。再以大台南人口結構來看，截至2023年底，台南市總人口約186萬人，人口數最多的行政區正是永康區，共約23.5萬人。

7-11康橋門市ParK*Avenue是全台第一間有專人現做餐飲的門市。讀者提供
7-11康橋門市ParK*Avenue是全台第一間有專人現做餐飲的門市。讀者提供

21世紀不動產菁英永康店店長閻梅棋指出，該門市位於「東橋重劃區」，是近十年發展的新興住宅區，目前約有5~6千戶，住戶大多是年輕族群，就業於附近的「鹽行工業區」，或車程20分鐘、台積電設廠的南部科學園區（南科），「東橋重劃區」已逐步發展為成熟的住宅區。

「7-ELEVEN Fresh康橋門市」緊鄰「東橋重劃區」，台南市立圖書館新總館、永康砲校也坐落於此，2025年永康砲校將遷移，原地將規劃設置「永康創意園區」，屆時結合鐵路地下化與捷運工程，有望打造「永康新市鎮」，閻梅棋表示，「統一集團最早駐點佈局，看準未來將發展成的東橋商圈。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

（本文出自2024.04.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

7-11 台南 康是美 星巴克 超市 重劃區

延伸閱讀

針對觀光客？陸人驚在日用餐被收「外國人小菜費」 網揭真相：誤會大了

全聯超夯「平價甜點」上架新口味 老饕瘋搶：有貨秒放購物車

紙餐盒回收攏係假？他質疑分類是做爽的 網笑：被你發現了

平民美食不平價！3經典小吃價格都破百 他逛夜市驚：是要怎麼活？

相關新聞

買賣、租賃土地廠房遭重金屬汙染 3要點可避千萬整治費

近年頻傳民眾買賣、租賃土地或廠房時，發現遭不法業者棄置、掩埋廢棄物導致重金屬汙染情況，若要進一步使用土地、廠房就須負擔千...

新北總價千萬元交易王出爐 淡水年交易量衝破1800件奪冠

據實價登錄近一年資料顯示，新北市各總價帶交易中以千萬元以下住宅交易占比37.1%最高，其中又以淡水區交易量最多、達1,8...

最狂小七來了！統一超千坪門市進駐台南這「重劃區」 亮點一次看

統一集團旗下7-ELEVEN首開先例，在台南永康設立全台第一間有專人自煮餐飲的門市。目前雖然還未正式開幕，但臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」搶先曝光後，短短一天時間就吸引1.5萬人按讚，現場門市更是人潮滿滿。這個佔地一千坪「小七」，到底厲害在哪？為何當地業者說，統一在「這塊寶地」搶下灘頭堡？

Klook 將招募培養3000位台灣創作者 投入上千萬美元

Klook 台灣今日宣布，Kreator社群媒體聯盟計畫正式在台展開，強力號召台灣創作者一同加入全球旅遊社群，透過分潤和...

新竹水情吃緊讓竹科緊張 友達、旺宏、牧德已做好準備

北台灣水情吃緊亮起燈號，中央將在明天召開會議討論是否進一步提升，不過新竹科學園區廠商早已繃緊神經應對，包含台積、聯電昨天...

房市睽違16年亮黃紅燈！專家：買方認清了、不怕買貴只怕買不到

住展雜誌18日發布代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，3月住展風向球整體分數大躍進，來到52.6分，對應燈號轉向代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。