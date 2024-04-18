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房市睽違16年亮黃紅燈！專家：買方認清了、不怕買貴只怕買不到

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住展雜誌18日發布代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，3月住展風向球整體分數大躍進，來到52.6分，對應燈號轉向代表熱絡的黃紅燈，中止2022年12月以來連續15個月屬於房市平穩意義的綠燈，更是2008年4月之後，睽違16年又見黃紅燈。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，2008年4月的黃紅燈，乃參雜當時政黨再次輪替效應，建商大舉推案所致。此次情勢則推測在於買氣大大受惠3月股市帶動，市場資金充沛轉進房市，風向球構成的需求面就顯示戲劇化成長。

觀察六大構成項目，3月呈現「三升、一平、二降」，預售屋推案量、議價率、成交組數的分數走升，來客組數的分數持平，待售建案個數、新成屋戶數分數下滑，風向球中，代表買氣的追蹤指標建案平均成交組數，3月跳升約5.4組，相比這一年來每週至多3組，增勢顯著。陳炳辰分析，3月股市飆上史上之最，市場資金動能足，很高機率轉戰資產效益佳的房市。

區域表現上，新北市三重區、淡水區，與桃園市龜山區、新竹縣寶山鄉的買氣都相當不錯，尤其是甫進場的新開案，新鮮度與期望度共同加持，又有訴求首購、比價效益，和區域名氣等，醞釀至開案之際，供需一拍即合，激盪出耀眼火花。

議價率方面，數據顯示議價幅度降至一成以內，主要是股市獲利了結，可提高購屋預算，加上目前賣方市場難見讓利，不少建案還堅守不二價，買方認清現實，不怕買貴只怕買不到，開價與成交價逐步窄化。其中又以台北市房價最沒得談，再度彰顯首都效益，房價鐵板一塊。

供給面上，329檔期令3月預售推案量破千億元，推升風向球分數，另，賞屋來客人數恆溫，3月追蹤的指標建案平均來客組數每週約29.3組，較2月微增1.6組，增幅5.7％。

陳炳辰表示，4月進入後329檔期，將持續看到進場量體，緊接著520檔期還有戲，像是台北市文山區，新北市三重區與土城區，桃園市中壢區與龜山區、蘆竹區，以及基隆市的暖暖區、七堵區，和新竹市區，各有知名建商如寶佳、國泰、潤隆，和在地品牌建商指標案，供給市場目不暇給。

陳炳辰指出，未來是否延續黃紅燈得看資金狂潮與買盤臉色，過往態勢較難天天過年，買房也非買菜，預期可能降回穩定綠燈，惟暫時沒有利空干擾，地震還對於新屋發展更為正向，預售、新成屋房市仍可一帆風順度過上半年。

2024年3月住展風向球。指標、燈號對照表。資料來源／住展雜誌
2024年3月住展風向球。指標、燈號對照表。資料來源／住展雜誌

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