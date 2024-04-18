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凱基證券和期貨合作警政署防詐 副董糜以雍親當一日講師

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基證券副董事長暨凱基期貨董事長糜以雍(左)擔任一日講師分享常見投資詐騙案例及防詐要點，由警政署刑事警察局副局長陳炯旭代表致謝。(凱基證券/提供)
基證券副董事長暨凱基期貨董事長糜以雍(左)擔任一日講師分享常見投資詐騙案例及防詐要點，由警政署刑事警察局副局長陳炯旭代表致謝。(凱基證券/提供)

凱基證券、凱基期貨積極落實公平待客及響應主管機關政策，持續推動反詐騙宣導，近日更與警政署刑事警察局攜手合作，由凱基證券副董事長暨凱基期貨董事長糜以雍親自擔任講師，前往警政署刑事警察局分享關於「期貨詐騙案例與業者防範詐騙之作為」，分析常見的投資詐騙案例，提醒投資人在接收各式訊息之前都應更加謹慎小心。

糜以雍表示，常見的投資詐騙包含地下期貨、非法代操、利用釣魚網站詐騙、假投資真吸金等，而近期出現的新型態手法更是結合不同的網路社群平台進行詐騙，包括透過搜尋引擎置入釣魚網站、APP、以不同 LINE 帳號與被害人聯繫博取信任，甚至是以保證獲利等手法來吸引客戶眼球，投資人務必要當心各種來源不明的投資資訊。

新型態詐騙猖獗，反詐騙宣導更是刻不容緩，凱基證券及凱基期貨致力為投資人營造最好、最安全的智能交易生態圈，更於官方網站建立「反詐騙專區」，以圖、文、影片方式提醒投資人留意詐騙風險及面臨詐騙行為的應變方式，包含掌握防詐騙「三不三要」原則：不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP以及要警覺、要查證、要報警等，並透過內外部防範詐騙宣導、官網公告及防詐警語，全方面提醒第一線同仁及投資人留意詐騙手法資訊。

此外，凱基證券在董事會及所有同仁全力參與及推動下，實踐金融平權理念及保護投資人防範詐騙的精神已深植所有同仁DNA，近期高雄市警局亦表揚凱基證券高雄七賢分公司營業員，機警察覺高齡客戶神情有異，透過積極關懷成功攔阻假冒股票抽籤詐騙，並協助警方循線偵破面交車手犯嫌到案，透過待客如親的溫暖服務避免客戶蒙受損失，不僅主動保障客戶權益，同時維護社會治安有功，展現深化同仁教育訓練的成效。

凱基證 詐騙

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