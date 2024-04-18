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千萬入住新北市 四大熱門行政區購屋路段曝光

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新莊區總價千萬以下的住宅交易件數達722件，位居全市第二。房市示意圖／永慶房屋提供
新莊區總價千萬以下的住宅交易件數達722件，位居全市第二。房市示意圖／永慶房屋提供

永慶房產集團統計實價資料，近一年新北市以千萬以下住宅交易占比37%最高，其中淡水區拿下交易王寶座，每5件總價千萬內成交案，就有1件來自淡水，其次為新莊區。三重、汐止並列第三。

數據顯示，淡水區以總價千萬以下的住宅交易量高達1,875件，拿下新北市第一，佔全新北市交易量高達21.2%，淡水區內也以千萬以下住宅為交易主力，比重直逼六成，顯示淡水區總價千萬內的住宅，選項相當多。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，淡水區近年發展迅速，生活機能逐漸成熟；不僅有捷運紅線連接雙北地區，還有淡海輕軌強化區域內交通網路，未來還有淡北道路、淡江大橋，且目前房價相對低廉，因此吸引不少購屋族進場。

淡水區內的總價千萬產品多為平均屋齡20年左右的電梯大樓，且大部分落在發展相對成熟的淡水市區，例如北新路、學府路等，都是交易相當熱絡的路段之一。

進一步觀察淡水區總價1000萬至1500萬，交易占比也近三成。陳金萍表示，總價1500萬以下的住宅在淡水區亦佔大宗，同樣是以電梯大樓居多，大多位於淡海新市鎮、沙崙生活圈，區域發展較晚，屋齡也相對較新。

總價千萬以下熱門行政區還有新莊區，交易件數722件，以及三重區與汐止區以693件並列第三，總價千萬以下的住宅交易佔比都超過行政區三成，三重和汐止更是直逼四成，顯示千萬元以下住宅均為三行政區的主流交易產品。

陳金萍分析，總價千萬以下的物件在新莊區及三重區多為屋齡偏高的公寓產品，在汐止區則多為屋齡稍高的電梯大樓。新莊區交易主力區域大致位於舊市區及下新莊一帶；三重區是三重北側的三和國中、三重工商及二重生活圈、五華街生活圈交易較多。

汐止區熱門路段則分布於大同路二段至三段、福德一路至二路、汐萬路二段等。雖然這些區域沒有核心區熱鬧，不過仍有完備的生活機能，加上周邊也持續發展中，因此也成了不少小資族群購屋的熱門選項之一。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

淡江大橋 淡海輕軌

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