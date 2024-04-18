台灣通運引進 VOLVO 電動曳引車 台泥運送改採電動曳引車

台泥（1101）企業團所屬台灣通運18日宣布，攜手 VOLVO 共同舉辦「低碳EV綠色運輸啟動儀式」，台泥將成為國內第一個使用電動曳引車運送水泥產品的公司，電動曳引車也將讓水泥運送的碳排減少32%。

台灣通運表示，陸續引進26噸電動大貨卡以及43噸電動曳引車，成為目前台灣引進最多電動載具類型的物流公司，致力為半導體業、零售業及製造業之供應鏈減少範疇三碳排，同時也降低台灣公路運輸碳排。

根據統計，台灣運輸部門溫室氣體排放量約占國家總體排放12.8%，僅次於工業和能源部門，運輸中又以公路運輸排放為最大宗，其中大貨車與曳引車碳排位居第二，比例達18.31%。

為永續環境，台灣通運2022年起率先導入電動大貨卡、電動曳引車，開啟台灣的綠色物流。下一階段也將組成小型電動商用車車隊，擴大營運範圍，不僅為產業界投入EV運具，更鎖定民生消費業及有區域型終端配送需求之企業。

台灣通運董事長辜公怡、台泥總經理程耀輝、Volvo Trucks 銷售及營銷副總裁 Johan Selvén 以及太古汽車集團行政總裁佟德望，今天共同見證台灣綠色運輸的新里程碑。

此外全新設計、未來載運台泥散裝低碳水泥的電動曳引車與槽桶也在18日首度亮相，Volvo 此款43噸電動曳引車擁有最高300公里的續航里程，電池容量依搭載電池數，最大可達540 kWh，動力部分最多可配置三個電動馬達，搭配12速電力驅動傳動系統變速箱，可輸出最大666匹馬力，搭配250kW直流充電，充滿電僅需2.5小時，是目前台灣引進的電動曳引車當中，對客戶性價比最高的車款。

國際重要 ESG 評比紛紛將範疇三淨零碳排納入評比項目，因此國際企業與品牌都加大力道管理範疇三碳排並制定減碳目標。台灣通運引進的電動曳引車頭可附掛各類型半拖車，包括貨櫃板架、散泥槽車、油罐槽車、傾卸斗車、箱式或平板子車、電動壓縮垃圾子車，也可選配外供電源設備，提供有溫控需要的產品，例如冷藏或冷凍運輸，因此不管是機器設備、民生消費產品、原物料、SRF、廢棄物等，都可以使用電動曳引車頭拖曳執行運輸。

台灣通運今年先行提供兩輛電動曳引車搭配槽車桶為台泥執行散裝低碳水泥運送任務，台泥去年推出全台最低碳的卜特蘭石灰石水泥後，今年因為此一電動運輸載具的導入，將進一步降低範疇三碳排，在低碳水泥產品碳足跡上取得進一步的優勢。

而為了支持電動曳引車免除充電的里程焦慮，台泥旗下的台泥儲能，也為台灣通運在台泥製品廠設置專用快充樁，這不僅提升車輛的稼動效率，也確保運送時效，充分展現台泥企業團對於綠色運輸基礎設施建設的投入。

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