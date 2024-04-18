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長榮酒店舉辦「糕調傳情 感謝有您」母親節公益活動

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮酒店帶領孩童們DIY母親節蛋糕。長榮酒店提供
長榮酒店帶領孩童們DIY母親節蛋糕。長榮酒店提供

提前迎接母親節到來，長榮酒店與張榮發慈善基金會合辦「糕調傳情．感謝有您」公益活動。邀請優力卡社區服務協會服務之孩子們及基金會扶助之家庭，於長榮桂冠酒店（台中）享用營養的午餐、體驗DIY母親節蛋糕及手寫卡片，透過溫馨的相聚與互動，讓孩子們藉由快樂的學習方式，感受社會的溫暖，並完成自我實現與分享的真諦。

長榮酒店特別客製化午餐的菜色，加入小朋友喜歡的食材與料理手法（金沙排骨拚薯角、酸甜開胃的橙汁明蝦球及香蘋南北杏燉雞湯等），希望帶給學童在特別溫馨之日有滿滿的溫暖回憶。午宴過後，由長榮酒店點心坊張志宏主廚，擔當DIY母親節蛋糕活動的教學老師，帶領小朋友們透過妝點獨一無二的蛋糕，將手做的溫度獻給主要的照顧者之外，把內心的話手寫於卡片上表達感謝之意。

優力卡吳老師表示，感謝長榮酒店提供給孩子一個快樂的公益活動，讓小朋友們有機會向媽媽或代母職爸爸、長輩們贈送自己親手做的蛋糕，表達感恩的心意，是非常暖心又深具意義的教育活動。

長榮酒店一直以來持續落實企業社會責任，做公益的目的不僅僅只是提供物質所需，更希望透過策畫每場活動，都能讓參與的對象從中得到自我認同的價值感，並與社會共同分享喜悅的成果。

長榮酒店提長榮酒店攜手張榮發慈善基金會合辦母親節公益活動。長榮酒店提供
長榮酒店提長榮酒店攜手張榮發慈善基金會合辦母親節公益活動。長榮酒店提供
DIY母親節蛋糕活動的教學老師，帶領小朋友們透過妝點獨一無二的蛋糕。長榮酒店提供
DIY母親節蛋糕活動的教學老師，帶領小朋友們透過妝點獨一無二的蛋糕。長榮酒店提供

母親節 長榮

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