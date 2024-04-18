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士林海光公辦都更案簽約 漢皇投入15億「重現海光」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
更新後示意圖。圖／業者提供
更新後示意圖。圖／業者提供

北市「士林海光」公辦都更案於17日舉行簽約典禮，最優申請人漢皇開發預計投資15億元，以「重現海光」為概念，結合鄰近葫蘆寺廟宇文化，規畫興建地上15 層地下3層建築物，預計118年完工。

士林海光基地位於士林區延平北路五段257巷，鄰近捷運環狀線北環段Y24站預定地，原為台北市政府警察局宿舍及台北市公共運輸處宿舍，原有宿舍建築均已拆除且完成綠美化，並供民眾農耕與植栽作為田園城市基地使用。

台北市都市更新處表示，此案原計畫由台北市政府自行擔任實施者，於108年核定都市更新事業及權變計畫，並自行發包新建工程，因營造成本遽增，109年至111年間，歷經4次公告新建工程流標。

為爭取最佳重建條件，經北市府與民間專業團隊召開多場說明會與所有權人溝通需求，並不斷評估、試算，最後改以公開徵求出資者方案續行，終於招商成功繼續推動本案，除了期盼能讓原住戶能盡快回到熟悉的生活環境之外，更期許改善整體生活環境及居住安全，進而帶動整體地區之再生活化。

由於基地與歷史悠久的葫蘆寺相鄰，將設置文化藝牆，呼應傳統氣息，並重新規劃設計南側綠帶設施，結合步道、休憩涼亭、Youbike 站點，打造鄰里友善的步行、通學廊道。

都市更新處表示，希望於更新後可進而改善整體環境並有效利用市有土地，以「公私共好」理念合作成功整合地主推動都更；藉由公辦都市更新的帶動，期能加速公辦都更案周邊更新改建，為臺北城市創造更多公共及經濟效益。

公辦都更 宿舍 都市更新

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