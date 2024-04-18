東南亞投資機會與挑戰 安永剖析策略布局及未來潛力

安永聯合會計師事務所於今（17）日舉辦「備受關注的東南亞投資機會與挑戰」研討會，邀請各國專家分享當地貿易發展狀況與經驗、探討東南亞國家的獨特性及發展潛力。

針對製造業及進出口業發達的泰國與越南，安永越南執業會計師Anh Tuan Thach分享越南供應鏈重大變革及全球最低稅負制實施最新動態。越南海關總署擬將現地進出口相關之概念進行撤銷，同時以境內交易取代現地進出口交易並提出補充相關指導，此規定將重大影響跨國企業在越南的交易模式；越南已確定實施全球最低稅負制，跨國集團應持續關注最新法令動態，以評估是否適用，以及對於租稅優惠的影響。

安永泰國執業會計師Kasem Kiatsayrikul分享泰國工業發展的驅動模式。泰國的稅務激勵措施有BOI（泰國投資促進委員會）提供系列的投資優惠措施以及EEC（東部經濟走廊區域）發展計畫。BOI優惠措施包含稅收優惠（如依據不同的產業補助，有長達八年或13年的企業所得稅減免）、投資補助等，降低企業營運的成本；以及非稅收優惠措施，如外資土地擁有權、允許僱用有經驗的外籍人士等，提升企業至泰國投資的意願。

柬埔寨、寮國擁有天然的豐富資源，安永越南中文服務平台執行總監曹耀文解析，柬埔寨的稅務機制使用「自我評估機制」，納稅人有義務在法定期限內向稅務機關提交月度和年度納稅申報表；在投資項目上，針對投資的行業、經營活動、投資規模給予高達九年的免稅期以及六年的減稅期優惠，與其他東亞國家也陸續簽定自由貿易協定以避免雙重課稅。

寮國專注於發展加工和製造業以及運輸和物流服務，串接中國、泰國、越南等國家的價值鏈，提供稅收優惠及已有多個自由及區域貿易協定生效。

針對新加坡、印尼、印度布局的供應鏈設計及風險，安永聯合會計師事務所國際及併購重組稅務諮詢服務執業會計師周黎芳談到，2024年新加坡預算配合BEPS2.0支柱二，並推出額外的租稅優惠稅率，新增15%稅率（目前只有5%或10%）適用於發展和擴張激勵、智慧財產權發展激勵、全球貿易商計畫；新增10%稅率（目前僅為8%）適用於金融和財政中心（FTC）激勵和飛機租賃計畫（ALS）；以及可退還投資稅收抵減（RIC）計畫，鼓勵企業進行大規模投資。

此外，新加坡於2024年度實施資本利得課稅制度，適用範圍為外國企業處分境內資產，包含股票、債券及不動產等，需留意課稅方式、課稅之交易內容及豁免規定。

印度的跨境交易更新，包括2023年10月起，來自印度的付款必須線上提交10F表格；國內法中特許權使用費和技術服務費（FTS）扣繳稅率改變，自2023年4月1日起，FTS國內扣繳稅率從10%提高至20%，即國內稅率現在高於租稅協定下的扣繳稅率（大多數條約規定10%或15%的扣繳稅率）。

至於印尼，主要以投資規模判斷所給予之免稅期的優惠，免稅期的長短取決於投資金額，另外亦有針對投資於特定地區的稅務優惠，必需擇一適用。東南亞各國的發展非常迅速，如何進行最有效的投資，並取得各國政府所給予最適合於跨國企業的租稅優惠，及最佳的供應鏈模式，建議找專家討論。

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