歐特明車電展秀ADAS 切入商用、乘用和二輪車

視覺AI設計商歐特明在台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）展示先進駕駛輔助系統（ADAS）方案，應用在大型商用車和一般乘用車以及兩輪車，歐特明視覺AI技術，也應用在特殊車種、電動巴士、二輪車、最後一哩路移動載具等。

歐特明指出，視覺AI技術已通過歐盟相關法規認證，因應聯合國推動大型商用車法規，歐特明開發大型商用車整合式視覺AI ADAS技術，也開發乘用車ADAS解決方案。

歐特明表示，視覺AI相關產品也運用在特殊車種、電巴、二輪車、最後一哩路移動載具等。

歐特明指出，除了既有乘用車、商用車與二輪車的ADAS解決方案，視覺AI感知技術可跨平台執行，落實高階ADAS功能。

其他技術方面，歐特明開發可偵測潛在危險的緊急轉向功能（ESF）、變換車道輔助功能（LCA）與符合歐盟法規的自動駕駛L3等級自動車道維持系統（ALKS）。

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