中鋼股東紀念品瘋什麼？近11年品項總整理 網敲碗7項實用夯品

中鋼股東紀念品發放歷年來皆造成話題，股民大排長龍搶先兌換的情景已是常態。今年股東紀念品將在下(5)月23日至30日領取。共125萬名股東將可領取今年發放的不鏽鋼抗菌砧板組，最後持股「上車日」則為昨(17)日。

中鋼核心人士指出，長期以來，股東會的紀念品都傳遞著「禮輕情意重」的意涵。包括近年最受歡迎的「傘Q」，傘骨採用中鋼的高級鋼材製造，精緻並具線條美感的傘形，不論晴天或雨天都能陪伴股東，表達中鋼對龐大股東真心的感謝。

近11年的中鋼股東紀念品整理如下：

2024：不鏽鋼抗菌砧板組

今年中鋼股東會紀念品「砧(ㄓㄣ)心有您」抗菌不銹鋼砧板組。中鋼提供

2023：傘Q(中鈿)

中鋼股東會紀念品「傘Ｑ」，為一款粉藍色折疊傘，不僅可抗風遮雨，兼具抗UV功能，傘布及傘骨原料均採用MIT台灣在地低碳製程，廣受股民青睞。記者侯永全／攝影

傘骨採中鋼生產的線材及冷軋鋼，搭配玻璃纖維，承載天候考驗，抗風耐雨，展現韌性中鋼特質，去年傘Q因為造成瘋搶，中鋼在製作65萬份的傘Q後，再追加共77萬份，去年在製作量和發送量皆創下中鋼發送股東紀念品的歷史新高。

2022：精緻鈦ONE戶外型環保餐具

圖為中鋼2022股東會紀念品「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」。照片／中鋼提供

2021：「熊愛台灣」棘輪起子工具組

圖為中鋼股東會紀念品「熊愛台灣」工具組，療癒又創意，被譽為近年最強。記者林政鋒/攝影

2020：鯨彩都繪抗菌鋼杯330ml

中鋼每年的股東會紀念品一向是百萬股民吸睛焦點。圖為2020年中鋼股東會紀念品「鯨彩都繪抗菌鋼杯」。圖／中鋼提供

2019：卡幸福儲卡鋁盒

圖為中鋼股東會紀念品「卡幸福儲卡鋁盒」，有1張一卡通和儲卡鋁盒。記者徐如宜／攝影

2018：臺灣美印象收納禮盒~皂到幸福

圖為2018年股東會送的「台灣美印象收納禮盒」。 記者謝梅芬／攝影

2017：中鋼台灣黑熊半自動傘

圖為2017年中鋼股東紀念品鋼骨二折傘，首度印有圖案。記者謝梅芬／攝影

2016：鈦碗

圖為中鋼2016年股東會紀念品鈦碗。記者謝梅芬／攝影

2015：膠原蛋白黃金皂禮盒

圖為中鋼2015年股東會紀念品膠原蛋白黃金皂。記者謝梅芬／攝影

2014：鈦杯

圖為2014年中鋼股東紀念品鈦杯，在當時引起轟動。圖／讀者提供

網友對此在PTT熱議，不少人透露自己也趕著在17日前持股上車，「反正一股24塊當買樂透」。有人表示，去年的傘Q後來以250元賣出，有人說：「中鋼做到讓股民每年期待紀念品，也算是不簡單的公司」。

也有人許願包括野餐墊、帳篷、露營燈、不鏽鋼筷、鈦盤、鋼鐵春燕，或日本前陣子被台灣網友瘋狂搶購的「鋼鐵香蕉」。有人說：「再做一次鈦杯，股東可以在公園把酒言歡」、「送鋼杯阿，組公園套組」、「中鋼春燕喊了那麼久，真的留下來死抱的都是死忠中的死忠，反正股價就那個樣子」。

但也有人發布負評的使用後感想：「那個螺絲起子超爛的」、「去年的餐具超級爛」、「2020杯子還在用，但真的不好用」，但也有人覺得好用，認為中鋼產品「地震來摔不壞」。

商品推薦