昇恆昌一年近400場公益活動 躍旅遊零售業 ESG 模範生

全球環保意識抬頭，「淨零碳排」更是現今全球各國的首要目標，昇恆昌是旅遊零售業ESG模範生，一年近400場公益活動，在世界地球日前完成碳盤查查證。

環境部去年已公告特定行業別及大型製造業，需在今年4月30日前完成碳盤查。而非法規規定的台灣免稅業領導品牌昇恆昌免稅商店，則在去年底自主完成碳盤查，並在2024年世界地球日(4/22)前完成查證作業，獲得國際第三方單位BSI的查證肯定，同時以行動投入ESG，堪稱是旅遊零售業界的模範生。

昇恆昌免稅商店針對物流保稅倉庫進行2023年度ISO 14064-1 : 2018溫室氣體盤查，並通過第三方外部單位查證，並於今年4月世界地球日前舉辦「昇恆昌物流保稅倉庫溫室氣體查證授證典禮」，由查驗單位英國標準協會（BSI）協理簡慧伶代表授予查證聲明書，並由昇恆昌執行副總常春媚代表受證。昇恆昌常執行副總在致詞時表示，溫室氣體排放盤查就像減肥瘦身，了解自身碳排放量及碳足跡，才能做具體的減碳規劃，持續落實永續策略。昇恆昌也預計今年度第三季結束前會將企業自有建築物全數碳盤查完畢。

昇恆昌免稅店2023年推出了三年為期的「everrich 1%」計畫，持續具體投入1％的時間、1%的經營、發揮超過 1%的影響力。期待用「1%」的微小，累積出改變世界的力量。

2023年昇恆昌同仁自發性舉辦近400場的志工活動，多元面向包括弱勢及長者關懷，偏鄉教育及兒少陪伴等，而環境保護部份則年年都辦上百場的淨灘、淨山活動，持續投入所有同仁1%的時間。

2023年昇恆昌全據點同仁也認養22.35公里，超過全台灣1%的海岸線長度。1%的經營包含擴大環境友善的產品採購，於昇恆昌全台據點設立綠色商品專區，落實聯合國SDGs12責任消費與生產，在2023年也獲得經濟部Buying Power採購獎首獎的肯定。

1%的影響力，從核心本業的紙袋及商品包材出發，以點數回饋鼓勵消費者於機場購物時，減少使用一次性紙袋或購物提袋，於2023年全年共減少耗用紙袋高達340萬枚。

做為旅遊零售產業的領導品牌，昇恆昌也深知零售通路除了物流為減碳排的重點外，供應商及價值鏈也同等重要。在2023年舉辦「The 1%永續行動交流會」，邀請36家不同產業的合作夥伴，包含供應商、印刷廠、金融單位、旅行社等，針對實際的永續行動交流分享，搭建各領域的合作平台，讓更多人、企業發揮自己的影響力跟資源，活動後也持續交流，目前已共同累積執行 562 次綠色行動。

昇恆昌會持續投入1%，肩負起對台灣的責任，實踐Duty4Taiwan，也期待未來可以發揮更大的影響力，號召更多產業鏈的企業及消費者一起以行動實踐ESG永續發展。

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