綠色行動力論壇5月2日登場／莊銘池：數位、淨零轉型 一步到位

經濟部綜合規劃司長莊銘池表示，面對全球淨零與碳有價化趨勢，減碳是參與國際供應鏈的門票，沒有減碳就沒有競爭力，經濟部推動以大帶小，由中心廠協助供應鏈廠商，協助中小企業導入碳盤查與減碳措施，以建立低碳供應鏈。同時，經濟部建議產業界善用人工智慧及大數據，提升製程效率減少能源使用，「數位+淨零」雙轉型一步到位。

經濟日報與永豐銀行將於5月2日共同主辦「2024綠色行動力論壇－綠電碳中和 企業永續大作戰」論壇，莊銘池將以「起來行動：企業的生成式淨零轉型」為題發表演講。

企業淨零轉型，經濟部扮演要角。莊銘池強調，對企業永續經營而言，減碳已不再是加分題，而是基本題。一方面，因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）與國內碳費徵收，廠商須在決策過程納入減碳考量，才能降低碳成本，提高競爭力。二方面，許多國際大廠已自主提出淨零承諾，並對供應商提出減碳要求，減碳已成參與國際供應鏈的門票，沒有減碳就沒有生意。

他表示，淨零轉型不只是挑戰，更是綠色商機。在碳有價化下，任何可減碳的產品與服務，都能產生價值，企業如果能找到自身產品的減碳價值，或研發出低碳產品，就能搶占淨零商機。

「大企業已開始減碳，中小企業應加緊準備。」莊銘池表示，受氣候法規範或金管會納管的大企業，多數已推動減碳，作為供應商的中小企業也須做好準備；經濟部建議中小企業可從掌握自身碳排著手。

莊銘池說，經濟部已準備各式資源協助中小企業。首先是推動以大帶小，建立低碳供應鏈。因各產業特性不同，可執行的減碳作為也不一樣，透過中心廠協助供應鏈廠商，導入碳盤查與減碳措施，建立低碳供應鏈。

第二，他表示，經濟部透過疫後特別預算，協助產業低碳化與智慧化升級轉型，包括提供「以大帶小」及「個案」兩種補助模式，提高業者汰換設備誘因。其中「以大帶小」是串聯供應鏈，由中心廠結合供應鏈廠商共同提出升級轉型計畫；「個案補助」則由單一廠家自行提出升級轉型計畫。

莊銘池強調，經濟部鼓勵企業善用政府補助資源，同步完成「數位+淨零」雙轉型，建議產業在思考減碳時也可善用物聯網、AI、大數據及雲端計算等，數位+淨零雙轉型一步到位。

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