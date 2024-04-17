永續旅遊新趨勢 新悦花園酒店再獲環保旅館金級認證

永續旅遊新趨勢！訴求沉浸式親子旅遊首選的嘉義新悦花園酒店，繼GTS二星認證後，再獲環保金級標章旅館的肯定。嘉義新悦花園酒店強調，未來不僅要持續推廣嘉義的觀光發展，更要喚起旅客對於永續旅遊的重視。

擁有全台最多IP主題親子房-嘉義新悦花園酒店，結合國內新銳設計師，以五感覺醒沉浸式打造24間不同風格的熊家族親子主題房，邀請大小朋友與新悦熊家族IP一起玩、一起睡覺。

新悦花園酒店位於歷史底蘊豐富的嘉義市，除了連續四屆獲得百萬網友票選為最美親子飯店外，更與國際接軌，為嘉義唯一同時拿下ESG綠色旅行標章二星認證(Green Travel Seal)及環保旅館金級標章的飯店。

而酒店除了專注打造親子度假空間外，也極積投入地方公益活動及在地人才培育，持續推廣嘉義文化，從沉浸式親子主題房設計到結合台劇華麗計程車的翻玩老味道-薄荷雞的重現，永續精神從住房服務到餐桌，執行各項減碳活動，持續實踐對環境的承諾，讓旅遊更貼近土地與自然。

以熊家族親子主題房為例，設有專屬溜滑梯及不同主題的益智牆，讓孩子們從遊戲中的視、觸、聽來瞭解世界，透過陪伴與孩子們一同成長。專屬的「熊家族探險任務書」、館內活動的「新悦藏寶圖」、「熊熊沙畫」及「熊爸爸見面會」等，都是著重在孩子的認知發展，藉由繪本的形式，由父母帶著孩子們完成任務。

新悦花園酒店表示，任務書中的品格教育，更有助於孩子日後的認知發展，以「玩樂」為出發點，利用地圖尋寶集章或沙畫製作，刺激孩子的感官，培養出孩子們的創意發想、專注力等能力，真正地落實寓教於樂的目的。

另外，千坪園區內的兒童沙坑，讓孩子們親自體驗沙子的觸感，刺激大腦的發展，培養孩子的立體空間思考，與同齡孩子共樂。

新悦花園酒店也成功將ESG的理念，融入新悦頤粵軒營運方針中，開放式廚房空間，客人看得到港點手工現點現做，並做好食安的控管，時令菜色-涼拌佛手瓜、稻草西施牛等部分菜品選用在地食材製作，支持在地小農之餘，又能提高食材的新鮮度，能有效地降低運送碳排放量。

酒店同時不忘搭配台劇《華麗計程車行》，推出嘉義古早味的「薄荷雞」，一道口耳相傳的家傳料理，在行政主廚李哲維精湛的手藝下，成功復刻出老嘉義的古早味，利用薄荷雞餐點來傳承嘉義歷史文化的痕跡。

頤粵軒更為小家庭量身訂製「新悦櫻桃片皮鴨小滿漢四人套餐」，打破一次必須點一隻烤鴨的限制，利用烤鴨套餐推出七菜一港點，吃好又吃飽得分量，讓老饕享受美味的同時，也降低剩食的浪費。

新悦花園酒店永續旅遊規劃，年初完成屋頂綠能工程建置，今年將完成飲水機設備的設置，降低一次性客用礦泉水的提供，續住房客的房務清潔也以不更換布巾為主，降低布巾洗滌對於能源及環境造成的負擔，期盼帶動員工與顧客的環保意識，為節能減碳盡一份心力。

新悦花園酒店強調，拿到金級環保標章旅館認證，不僅要持續推廣嘉義的觀光發展，更要喚起旅客對於永續旅遊的重視。

新悦不僅在吃、喝、玩、樂上均遵循SDGs目標，更是積極參與外部活動來展現新悦永續旅遊的決心，從響應《解凍格陵蘭》公益播放活動，以及2024年「Earth Hour地球關燈一小時」活動，讓大家在出遊之際，不忘為永續盡一份心力。 千坪園區內的兒童沙坑，讓孩子們親自體驗沙子的觸感。新悦花園酒店提供 嘉義新悦花園酒店以五感覺醒沉浸式打造不同風格的熊家族親子主題房。新悦花園酒店提供

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