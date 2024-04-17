永續旅遊新趨勢 新悦花園酒店再獲環保旅館金級認證
永續旅遊新趨勢！訴求沉浸式親子旅遊首選的嘉義新悦花園酒店，繼GTS二星認證後，再獲環保金級標章旅館的肯定。嘉義新悦花園酒店強調，未來不僅要持續推廣嘉義的觀光發展，更要喚起旅客對於永續旅遊的重視。
擁有全台最多IP主題親子房-嘉義新悦花園酒店，結合國內新銳設計師，以五感覺醒沉浸式打造24間不同風格的熊家族親子主題房，邀請大小朋友與新悦熊家族IP一起玩、一起睡覺。
新悦花園酒店位於歷史底蘊豐富的嘉義市，除了連續四屆獲得百萬網友票選為最美親子飯店外，更與國際接軌，為嘉義唯一同時拿下ESG綠色旅行標章二星認證(Green Travel Seal)及環保旅館金級標章的飯店。
而酒店除了專注打造親子度假空間外，也極積投入地方公益活動及在地人才培育，持續推廣嘉義文化，從沉浸式親子主題房設計到結合台劇華麗計程車的翻玩老味道-薄荷雞的重現，永續精神從住房服務到餐桌，執行各項減碳活動，持續實踐對環境的承諾，讓旅遊更貼近土地與自然。
以熊家族親子主題房為例，設有專屬溜滑梯及不同主題的益智牆，讓孩子們從遊戲中的視、觸、聽來瞭解世界，透過陪伴與孩子們一同成長。專屬的「熊家族探險任務書」、館內活動的「新悦藏寶圖」、「熊熊沙畫」及「熊爸爸見面會」等，都是著重在孩子的認知發展，藉由繪本的形式，由父母帶著孩子們完成任務。
新悦花園酒店表示，任務書中的品格教育，更有助於孩子日後的認知發展，以「玩樂」為出發點，利用地圖尋寶集章或沙畫製作，刺激孩子的感官，培養出孩子們的創意發想、專注力等能力，真正地落實寓教於樂的目的。
另外，千坪園區內的兒童沙坑，讓孩子們親自體驗沙子的觸感，刺激大腦的發展，培養孩子的立體空間思考，與同齡孩子共樂。
新悦花園酒店也成功將ESG的理念，融入新悦頤粵軒營運方針中，開放式廚房空間，客人看得到港點手工現點現做，並做好食安的控管，時令菜色-涼拌佛手瓜、稻草西施牛等部分菜品選用在地食材製作，支持在地小農之餘，又能提高食材的新鮮度，能有效地降低運送碳排放量。
酒店同時不忘搭配台劇《華麗計程車行》，推出嘉義古早味的「薄荷雞」，一道口耳相傳的家傳料理，在行政主廚李哲維精湛的手藝下，成功復刻出老嘉義的古早味，利用薄荷雞餐點來傳承嘉義歷史文化的痕跡。
頤粵軒更為小家庭量身訂製「新悦櫻桃片皮鴨小滿漢四人套餐」，打破一次必須點一隻烤鴨的限制，利用烤鴨套餐推出七菜一港點，吃好又吃飽得分量，讓老饕享受美味的同時，也降低剩食的浪費。
新悦花園酒店永續旅遊規劃，年初完成屋頂綠能工程建置，今年將完成飲水機設備的設置，降低一次性客用礦泉水的提供，續住房客的房務清潔也以不更換布巾為主，降低布巾洗滌對於能源及環境造成的負擔，期盼帶動員工與顧客的環保意識，為節能減碳盡一份心力。
新悦花園酒店強調，拿到金級環保標章旅館認證，不僅要持續推廣嘉義的觀光發展，更要喚起旅客對於永續旅遊的重視。
新悦不僅在吃、喝、玩、樂上均遵循SDGs目標，更是積極參與外部活動來展現新悦永續旅遊的決心，從響應《解凍格陵蘭》公益播放活動，以及2024年「Earth Hour地球關燈一小時」活動，讓大家在出遊之際，不忘為永續盡一份心力。
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