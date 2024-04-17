寶成前董座蔡其建投資百億 打造餐旅休憩零售王國成形
寶成（9904）前董事長蔡其建創立的「寶元紀」企業，歷經四年籌劃、投資上百億元建構的餐旅、休憩暨零售王國逐漸成形。寶元紀總經理蔡明倫17日宣布，旗下第一家「紀元．台灣菜」餐廳，將於4月20日在台中企業總部開幕營運。
緊接著，位於日本京都，專注茶葉零售的「寶元紀．京都」，以及位於苗栗三義的「寶元紀．三義Pouyuenji Hills」複合式文化休閒園區，也將陸續於6月6日及15日開幕營業。
值得注意的是，「寶元紀．京都」將是寶元紀企業進軍國際市場的原生店。根據蔡明倫的規劃，「寶元紀．京都」後續將在巴黎、倫敦及東京等地設點；而「元紀．台灣菜」一旦運作上軌道之後，也將前進東京等城市拓點。
寶元紀企業是由蔡其建於2019年創立。蔡其建因為愛茶，不僅尋覓茶葉、品味茶香，更投入數十年心力，想讓綿遠流長的茶文化精華傳承下去；公司取名寶元紀，則是取「寶成」、蔡其建父親「蔡裕元」及「紀念祖先」來命名。
2020年4月，蔡明倫辭去寶成集團所有職務，回到自家，與老爸聯手打造專屬於寶元紀的事業版圖。而蔡明倫一出手就是砸下25億元，購入金錢豹集團擁有的寶麗金崇德店土地，震撼市場。
近幾年，寶元紀動作頻頻，先是買下溪頭度假木屋，改建為頂級旅宿品牌「溪山行館」，於2022年3月開幕；並將原寶麗金崇德店改造為婚宴品牌「蘭克斯特」，委託雲品旗下「君品Collection」經營，於2022年4月開業。
2022年10月，寶元紀又買下台北市松江南京商圈的「琢豐」1、2樓，開出高級法式料理品牌「le beaujour芃卓」；今年拓點腳步更前進國際市場。
而占地11公頃、預計分三期建設的「寶元紀．三義」複合式文化休閒園區，6月試營運的第一期，規劃有策展空間、書屋、生活選物及快輕食餐廳，後續還有茶窖及會員招待所預計年底開幕，第二期有SPA及自然景觀庭園，第三期為60至70間的別墅型Villa。
據了解，寶元紀餐旅、休憩暨零售事業版圖逐漸成形，後續也將推動會員制，並規劃推出「元茶薈」開始招募會員，為未來創造持續收益，以及股票上市櫃作好準備。
▪ 等房價跌的人要瘋了！前兩月預售屋狂賣3200億、年增150%
▪ 台中捷運通車三年預售屋翻倍賣 越往捷運兩頭漲越多
▪ 友人嗨喊入住新北蛋黃區！他開箱對方新家愣「豈有此理」 網傻眼：跟住嘉義差不多
▪ 台積電不來龍潭地主悔不當初？房仲：漲勢仍凌厲
▪ 高雄舊部落新舊屋價差大 鹽埕1間新屋可換買2戶中古屋
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言