寶成前董座蔡其建投資百億 打造餐旅休憩零售王國成形

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
寶元紀旗下「紀元．台灣菜」餐廳，將於4月20日在台中企業總部開幕營運。記者宋健生/攝影
寶元紀旗下「紀元．台灣菜」餐廳，將於4月20日在台中企業總部開幕營運。記者宋健生/攝影

寶成（9904）前董事長蔡其建創立的「寶元紀」企業，歷經四年籌劃、投資上百億元建構的餐旅、休憩暨零售王國逐漸成形。寶元紀總經理蔡明倫17日宣布，旗下第一家「紀元．台灣菜」餐廳，將於4月20日在台中企業總部開幕營運。

緊接著，位於日本京都，專注茶葉零售的「寶元紀．京都」，以及位於苗栗三義的「寶元紀．三義Pouyuenji Hills」複合式文化休閒園區，也將陸續於6月6日及15日開幕營業。

值得注意的是，「寶元紀．京都」將是寶元紀企業進軍國際市場的原生店。根據蔡明倫的規劃，「寶元紀．京都」後續將在巴黎、倫敦及東京等地設點；而「元紀．台灣菜」一旦運作上軌道之後，也將前進東京等城市拓點。

寶元紀企業是由蔡其建於2019年創立。蔡其建因為愛茶，不僅尋覓茶葉、品味茶香，更投入數十年心力，想讓綿遠流長的茶文化精華傳承下去；公司取名寶元紀，則是取「寶成」、蔡其建父親「蔡裕元」及「紀念祖先」來命名。

2020年4月，蔡明倫辭去寶成集團所有職務，回到自家，與老爸聯手打造專屬於寶元紀的事業版圖。而蔡明倫一出手就是砸下25億元，購入金錢豹集團擁有的寶麗金崇德店土地，震撼市場。

近幾年，寶元紀動作頻頻，先是買下溪頭度假木屋，改建為頂級旅宿品牌「溪山行館」，於2022年3月開幕；並將原寶麗金崇德店改造為婚宴品牌「蘭克斯特」，委託雲品旗下「君品Collection」經營，於2022年4月開業。

2022年10月，寶元紀又買下台北市松江南京商圈的「琢豐」1、2樓，開出高級法式料理品牌「le beaujour芃卓」；今年拓點腳步更前進國際市場。

而占地11公頃、預計分三期建設的「寶元紀．三義」複合式文化休閒園區，6月試營運的第一期，規劃有策展空間、書屋、生活選物及快輕食餐廳，後續還有茶窖及會員招待所預計年底開幕，第二期有SPA及自然景觀庭園，第三期為60至70間的別墅型Villa。

據了解，寶元紀餐旅、休憩暨零售事業版圖逐漸成形，後續也將推動會員制，並規劃推出「元茶薈」開始招募會員，為未來創造持續收益，以及股票上市櫃作好準備。

寶元紀企業佈局餐旅、休憇暨零售事業概況一覽。資料來源：寶元紀企業
寶元紀企業佈局餐旅、休憇暨零售事業概況一覽。資料來源：寶元紀企業
蔡其建(右)、蔡明倫父子聯手打造寶元紀企業餐旅、休憇及零售事業版圖。記者宋健生/攝影
蔡其建(右)、蔡明倫父子聯手打造寶元紀企業餐旅、休憇及零售事業版圖。記者宋健生/攝影

京都 寶成

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