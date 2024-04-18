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八八坑道推總統就職紀念酒

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
八八坑道中華民國第16任正副總統就職紀念酒全台預購中。 世華企業／提供
八八坑道中華民國第16任正副總統就職紀念酒全台預購中。 世華企業／提供

※ 提醒您：禁止酒駕。未滿十八歲，禁止飲酒。

世華企業旗下的高粱酒品牌「八八坑道」從民國88年8月8日上市，迄今已成為在台灣與大陸兩岸市場都相當知名的高粱酒品牌。今年適逢上市25年，剛好又是象徵吉祥昌隆的龍年，獲得官方授權，特別推出「八八坑道中華民國第16任正副總統就職紀念酒」。

為方便消費者購買，世華企業指出，即起到今年6月4日止，可以在全台灣的7-ELEVEN門市預購，由於瓷瓶造型特殊，製作過程非常耗時費工，愈早預購的消費者，才有機會早點拿到。

「八八坑道中華民國第16任正副總統就職紀念酒」嚴選高粱、小麥，遵循古法製酒工藝，100%純糧固態釀造，經過低溫長期發酵，獲得絕佳的釀造酒質。堅持只擷取蒸餾過程中的精華原酒經長年甕藏，讓歲月自然陳釀，再從中特別挑選陳年至少五年、不同酒齡、年份、特色的陳高，調配出香醇豐厚、雄渾甘冽的獨特口感。

而在特殊設計方面，象徵「第16任」的數字「16」造型瓷瓶，加上「八八坑道」的「八八」與「發發」諧音，更具有逢「八」就「發」、興旺昌「龍」的好兆頭。無論送禮宴客或是自用收藏都很適合，祝願中華民國第16任總統副總統政躬康泰，國運昌「龍」。

世華企業八八坑道高粱酒有參加4月19至22日在台北世貿一館舉辦的2024台北國際酒展，現場除可以看到「八八坑道中華民國第16任正副總統就職紀念酒」展示，還有八八坑道其他限量產品可以試飲與購買，歡迎有興趣的消費者，親臨酒展八八坑道攤位參觀（可線上申請免費入場）。

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