快訊

北榮名醫鄭宏志涉收廠商回扣十多年 300萬元交保

賴清德對陸釋友善訊號 鄭文燦掌海基會可沉潛養晦

奈米醫材砸8億併美同業

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國內上櫃生技股奈米醫材（6612）昨（17）日宣布，以每股5.4美元，合計2,565萬美元（約合新台幣8億元）收購美國Millennium Biomedical, Inc.95％股權，最晚今年第3季完成交割後，未來將以雙品牌策略布局全球市場。

奈米醫材表示，為了擴展集團事業規模及整合經銷體系，提升集團競爭力，昨日經審計委員會及董事會審議通過，擬透過美國子公司Ast Visioncare以每股5.4美元收購美國MBI公司95%股權，總投資金額2,565萬美元。本次購併後，奈米醫材集團將持有MBI公司100%股權，成為集團合併子公司。

MBI公司1997年成立於美國加州，主要從事非球面人工水晶體研發、製造及銷售，該公司已取得美國食品藥物管理局（FDA）醫療器械製造許可，同時於美國加州設立生產工廠，並取得ISO 13485認證。MBI現有主力產品為美國製造並取得歐盟CE產品認證，有單焦點人工水晶體（包含單片及預載式）與單焦點散光人工水晶體（包含單片及預載式）系列產品。

奈米醫材表示，目前集團事業版圖成長策略，是採用垂直及水平整合眼科相關領域，自上櫃掛牌後，透過轉投資事業或與志同道合的合作夥伴共同成立。

人工水晶體 美國 醫材

延伸閱讀

NBA／溫班亞瑪領銜瘋狂大逆轉 波總為子弟兵感到驕傲

「大貓現蹤社區中庭」住戶全嚇爛不敢出門！警消趕往現場見本尊氣到笑：太扯了

NBA／湖人雙星聯手羅素擊潰騎士 10戰9勝升上西區第8

NBA／布克再飆40分助太陽重返西區第6 KD盛讚小寶兒成長

相關新聞

6年前火鍋店勸進大會後 他變「全黨大師兄」…卓榮泰扛先發閣揆 如何內外攻守？

民進黨內人稱「大師兄」的卓榮泰，從政37年來，以柔軟身段著稱，不僅遊走黨內各派系，更數度臨危受命，帶領民進黨走過危急的關鍵時刻。如今他接下重擔，要靠著溫暖有力的行動派精神，運轉新內閣。

綠色行動力論壇5月2日登場／莊銘池：數位、淨零轉型 一步到位

經濟部綜合規劃司長莊銘池表示，面對全球淨零與碳有價化趨勢，減碳是參與國際供應鏈的門票，沒有減碳就沒有競爭力，經濟部推動以...

銅價走強 華新、大山受惠

線纜、重電站在世紀電力革新的風口上，業內指出，不僅全球能源問題把相關產業推向風頭浪尖，也牽動全球銅礦緊缺，導致銅金屬報價...

CDMO國家隊楊育民掌舵 5月底前要完成A輪募資

經濟部規劃籌組的台灣生物醫藥製造公司（TBMC）昨（17）日宣布，現任美國國家韌力（National Resilienc...

奈米醫材砸8億併美同業

國內上櫃生技股奈米醫材昨（17）日宣布，以每股5.4美元，合計2,565萬美元（約合新台幣8億元）收購美國Millenn...

車用三展打造移動生態系 東陽、微星大秀新品

2024年台北國際汽機車零配件、車用電子及台灣國際智慧移動等三大展覽昨（17）日登場，今年參展廠商與使用攤位數雙成長，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。