奈米醫材砸8億併美同業
國內上櫃生技股奈米醫材（6612）昨（17）日宣布，以每股5.4美元，合計2,565萬美元（約合新台幣8億元）收購美國Millennium Biomedical, Inc.95％股權，最晚今年第3季完成交割後，未來將以雙品牌策略布局全球市場。
奈米醫材表示，為了擴展集團事業規模及整合經銷體系，提升集團競爭力，昨日經審計委員會及董事會審議通過，擬透過美國子公司Ast Visioncare以每股5.4美元收購美國MBI公司95%股權，總投資金額2,565萬美元。本次購併後，奈米醫材集團將持有MBI公司100%股權，成為集團合併子公司。
MBI公司1997年成立於美國加州，主要從事非球面人工水晶體研發、製造及銷售，該公司已取得美國食品藥物管理局（FDA）醫療器械製造許可，同時於美國加州設立生產工廠，並取得ISO 13485認證。MBI現有主力產品為美國製造並取得歐盟CE產品認證，有單焦點人工水晶體（包含單片及預載式）與單焦點散光人工水晶體（包含單片及預載式）系列產品。
奈米醫材表示，目前集團事業版圖成長策略，是採用垂直及水平整合眼科相關領域，自上櫃掛牌後，透過轉投資事業或與志同道合的合作夥伴共同成立。
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