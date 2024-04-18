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銅價走強 華新、大山受惠

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

線纜、重電站在世紀電力革新的風口上，業內指出，不僅全球能源問題把相關產業推向風頭浪尖，也牽動全球銅礦緊缺，導致銅金屬報價走強，近期持續向1萬美元大關挺進，帶動投資圈掀起新一波電纜熱潮。

銅礦面臨緊縮壓力，銅價持續走強，線纜族群手握大單，又受惠銅價上漲有助廠商調高產品售價等利多，備受矚目。線纜業中，包括華新麗華（1605）、大山、大亞等可望受惠，這幾家業者競爭力強，最具冠軍相。

截至17日，LME銅價每公噸已突破9,500美元，今年以來漲幅已逾10%，衝上2022年6月來高點，據外媒報導，在全球能源轉型、AI及新技術驅動下，銅等關鍵金屬正逐漸和傳統商品市場的經濟週期脫鉤，未來銅的缺口恐怕愈來愈大，預期2026年銅的市場供給缺口將達到74.3萬噸，銅價將上漲至每噸12,000美元左右。

電線電纜的組成為導體、絕緣體、遮蔽等，而導體中的主要成分又以銅為大宗，占至少六成以上、上看九成。線纜業者指出，銅價高低會大幅影響線纜的營運波動，通常銅價處於高水位時，業界普遍利潤也會較好。

此外，近年線纜業除了本業吃補外，亦積極布局新能源事業，其中，華新瞄準離岸風電商機，攜手丹麥大廠，興建全台首座海底電纜廠，預期最快2027年可以如期供應國產海纜需求，屆時華新將可獨吃離岸風電政策海纜大餅。

大亞在太陽能、儲能領域著墨不少，目標太陽能電廠總裝置容量達到500MW，儲能完成180MW，未來可每年為大亞帶來穩定的收益。

太陽能電廠 離岸風電 電纜

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