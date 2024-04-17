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太景抗流感新藥大陸三期臨床達標 授權夥伴將申請藥證

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

太景*-KY（4157）17日晚間公告，子公司接獲合作夥伴健康元藥業通知，抗流感病毒新藥TG-1000第三期臨床試驗解盲結果達標，健康元藥業將於中國大陸申請TG-1000新藥查驗登記。

太景指出， TG-1000膠囊的宣稱適應症為用於12周歲及以上單純性A型和B型流感急性感染無併發症的患者，TG-1000組與安慰劑組在所有流感症狀緩解的中位時間分別為60.9小時和87.9小時，顯示達到主要療效指標並達成統計上顯著意義（P<0.0001）。

在次要評估指標之統計結果方面，抗病毒效果正進行檢驗及統計分析中，臨床症狀轉歸和流感相關併發症正進行統計分析中；安全性部份，TG-1000試驗組的AE發生率與安慰劑組相近，TG-1000試驗組具良好安全性，未發生死亡或與藥物相關的嚴重不良反應。

太景指出，2023至2024年流感病例暴增，顯見流感病毒與人類共存的趨勢，TG-1000三期臨床試驗的正向成果，代表著又一項創新藥物進入臨床運用的機會，太景抱持審慎樂觀態度。2023年中國大陸流感藥物可威銷售金額達人民幣55億元，加上其他學名藥則超過人民幣60億元，已回到COVID-19疫情前的市場規模，未來創新流感藥物加入市場之潛力可以期待。

太景 流感病毒 生技

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