嘉里大榮每股將配發現金股利2.6元 殖利率達6.8%

據英國金融時報（FT）報導，法拉利（Ferrari）跑車最近四年在台灣銷量翻升一倍，反映不少人因晶片熱潮致富，全球供應鏈調整導致製造業回台也有助益。法拉利執行長維尼亞（Benedetto Vigna）表示，台灣超跑銷量激增，市場需求成長速度甚至超過中國大陸或香港。

2024-04-17 16:09