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嘉里大榮每股將配發現金股利2.6元 殖利率達6.8%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

嘉里大榮（2608）去年每股稅後純益為3.63元，今天董事會通過每股將配發現金股利2.6元，配發率72%，股息殖利率達6.8%。

嘉里大榮去年活化資產並發揮營業站的最大綜效，出售台南歸仁閒置土地獲利挹注5.6億元，推升該公司去年全年稅後純益為16.95億元，年增率為36%，每股稅後純益為3.63元，董事會也宣布配發現金股利2.6元。

該公司看好宅配物流需求，於汐止區斥資逾14億元建置地上4層銀級綠建築物流廠房， 1、2樓「常溫物流中心」、3樓「醫藥配送中心」今年正啟動，4樓「醫藥冷鏈物流中心」預計在今年第3季啟用，隨著物流園區的完成，將進一步推升嘉里大榮今年營收、獲利向上攀升。

營收 股利

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