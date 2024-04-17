連續11年送愛給弱勢家庭 台中長榮桂冠酒店母親節蛋糕買一捐一

溫馨的母親節即將到來，台中長榮桂冠酒店再度舉辦第11屆「愛的蛋糕傳送計畫—買一捐一活動」，自即日起至5月12日前，消費者凡預購任一款母親節蛋糕，長榮將同時捐贈一顆蛋糕給弱勢家庭的母親，活動限量100顆，4月30日前預購享九折優惠。

這項活動已連續舉辦11年，即便有新冠疫情影響，仍然堅持下去，過去10年累計送出1,211顆蛋糕給辛苦的弱勢家庭媽媽們。台中長榮桂冠酒店希望透過這樣的活動，讓母親節不只是感恩自己的媽媽，更可以藉此鼓勵另一位偉大而陌生的媽媽，讓社會充滿更多的溫情與感動。

台中長榮桂冠酒店公關經理陳怡如表示，挺過這幾年的新冠疫情，長榮堅持讓「愛的蛋糕傳送計畫」持續下去，就算是在南投偏鄉的弱勢家庭，也希望每年親送，讓他們品嚐到溫暖的蛋糕。

這項活動今年進入第11年，已有客人每年固定響應，不少客人更將買的那顆直接捐出去，更有客人連續10年每年購買5顆，請飯店方協助幫忙捐贈，讓愛加倍感動。

陳怡如說，今年台中長榮桂冠酒店共推出5款母親節蛋糕，除了保留人氣款「鮮奶油芒果蛋糕」，還有全新4款蛋糕。

主廚首推「北海道香芋奶凍蛋糕」，使用熱賣的北海道生乳捲蛋糕底，夾入北海道十勝生乳與法國總統牌鮮奶油製成的奶酪及口感柔順濃郁的芋泥，最上層擠上柔順絲滑的芋泥奶餡，入口後感受到滿滿芋頭香與香濃滑順的奶酪，適合闔家大小一同享用。

另一款「椒香草莓蛋糕」，選用澳洲進口奶油乳酪，搭配高級調溫巧克力製成甘納許，以及主廚特製的莓果巧克力脆餡，外層包裹上草莓與黑胡椒製成的慕斯，最上層用新鮮果泥加入黑胡椒熬煮成草莓果餡，酸甜奶香中帶有胡椒嗆辣感蹦出新滋味。

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