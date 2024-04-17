快訊

扯！昨天才三行政區逾萬戶大停電 桃園今晚3094戶又停電

民進黨新北黨部主委之爭 余天深夜震撼宣布「不選了！」

連續11年送愛給弱勢家庭 台中長榮桂冠酒店母親節蛋糕買一捐一

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
連續11年送愛給弱勢家庭，台中長榮桂冠酒店母親節蛋糕買一捐一暖心登場。台中長榮桂冠酒店提供
連續11年送愛給弱勢家庭，台中長榮桂冠酒店母親節蛋糕買一捐一暖心登場。台中長榮桂冠酒店提供

溫馨的母親節即將到來，台中長榮桂冠酒店再度舉辦第11屆「愛的蛋糕傳送計畫—買一捐一活動」，自即日起至5月12日前，消費者凡預購任一款母親節蛋糕，長榮將同時捐贈一顆蛋糕給弱勢家庭的母親，活動限量100顆，4月30日前預購享九折優惠。

這項活動已連續舉辦11年，即便有新冠疫情影響，仍然堅持下去，過去10年累計送出1,211顆蛋糕給辛苦的弱勢家庭媽媽們。台中長榮桂冠酒店希望透過這樣的活動，讓母親節不只是感恩自己的媽媽，更可以藉此鼓勵另一位偉大而陌生的媽媽，讓社會充滿更多的溫情與感動。

台中長榮桂冠酒店公關經理陳怡如表示，挺過這幾年的新冠疫情，長榮堅持讓「愛的蛋糕傳送計畫」持續下去，就算是在南投偏鄉的弱勢家庭，也希望每年親送，讓他們品嚐到溫暖的蛋糕。

這項活動今年進入第11年，已有客人每年固定響應，不少客人更將買的那顆直接捐出去，更有客人連續10年每年購買5顆，請飯店方協助幫忙捐贈，讓愛加倍感動。

陳怡如說，今年台中長榮桂冠酒店共推出5款母親節蛋糕，除了保留人氣款「鮮奶油芒果蛋糕」，還有全新4款蛋糕。

主廚首推「北海道香芋奶凍蛋糕」，使用熱賣的北海道生乳捲蛋糕底，夾入北海道十勝生乳與法國總統牌鮮奶油製成的奶酪及口感柔順濃郁的芋泥，最上層擠上柔順絲滑的芋泥奶餡，入口後感受到滿滿芋頭香與香濃滑順的奶酪，適合闔家大小一同享用。

另一款「椒香草莓蛋糕」，選用澳洲進口奶油乳酪，搭配高級調溫巧克力製成甘納許，以及主廚特製的莓果巧克力脆餡，外層包裹上草莓與黑胡椒製成的慕斯，最上層用新鮮果泥加入黑胡椒熬煮成草莓果餡，酸甜奶香中帶有胡椒嗆辣感蹦出新滋味。

母親節 長榮

延伸閱讀

百貨消費力女性站穩主場 環球購物中心：XYZ世代重視面向大不同

竹市動物園借展孟加拉虎過生日 享用血水冰蛋糕

香菜控別錯過！ 高雄知名中餐廳推「香菜滿漢全席」 好評延長至5/12母親節也吃得到

獨一無二獻給媽咪！ 瞇瞇眼「全生乳波士頓派」母親節雷雕版限定 美味療癒榮登IG熱搜

相關新聞

中鋼貼近民生脈動 股東會紀念品與提升食安品質有關

產業模範生中鋼（2002）又再次展現接地氣的優良企業文化。備受矚目的今年中鋼股東會紀念品全面貼近民生脈動，除了採用中鋼有...

三三會提生醫業8建言 楊泮池：台灣缺經理、語言人才

三三會今日舉行4月例會，邀請中研院院士、生策會副會長楊泮池演講，他提到，生醫產業要走出台灣必須從人才、法規、規模、通路等...

賣太好讓原廠嚇到 為什麼台灣最會賣超跑法拉利？

據英國金融時報（FT）報導，法拉利（Ferrari）跑車最近四年在台灣銷量翻升一倍，反映不少人因晶片熱潮致富，全球供應鏈調整導致製造業回台也有助益。法拉利執行長維尼亞（Benedetto Vigna）表示，台灣超跑銷量激增，市場需求成長速度甚至超過中國大陸或香港。

搶綠色移動商機 東元跨足快充電樁、改裝車電氣化市場

2024年台灣國際智慧移動展17日揭幕，東元今年以「綠色移動夥伴-東元電動載具高效動力生態系」為主題，除推出可供12米巴...

馳諾瓦參加台灣國際智慧移動展 勾勒低碳運輸願景

深耕充電樁設備領域10餘年的馳諾瓦科技，看準近年全球電動車充電樁設備的跨市場發展，衍生彈性調配電力與空間有效運用痛點，近...

台中養老首選 網友推北屯「單元12」

日前一名網友於PTT賣房板發文詢問，提及家中長輩近期退休，想離開北部「南漂」台中定居，希望在台中找尋捷運附近，交通方便的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。