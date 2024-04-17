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兩岸靚人物／長電科技創辦人王新潮 蛇吞象併購 打下江山

經濟日報／ 林茂仁
台灣業者告訴他：「星科金朋的技術對你們而言很有互補性和前瞻性，你們也可以自己研發，但也許花30億美元都不一定做得出來。」這席話讓王新潮決定拿下星科金朋。 （網路照片）
台灣業者告訴他：「星科金朋的技術對你們而言很有互補性和前瞻性，你們也可以自己研發，但也許花30億美元都不一定做得出來。」這席話讓王新潮決定拿下星科金朋。 （網路照片）

大陸第一大、全球第三大封測大廠長電科技公司曾經瀕臨倒閉邊緣，但該公司創辦人王新潮靠著引進外部資金，以蛇吞象方式併購海外大廠，不僅接手國際大客戶訂單，並讓技術大幅提升，已成為美中科技戰中不可忽視的重要角色。

一步一腳印 外行變專家

現年68歲的王新潮生於江蘇江陰，讀完初中之後因為黑五類的身分沒有資格念高中，隨即做了二年泥瓦匠，之後進入江陰第一織布廠負責機器維修。

王新潮說，為了改變命運他開始參加自學考試，自學考試鍛煉了他適應新事物的能力，學習能力變強。連續三年堅持白天工作、晚上學習的王新潮如願在30歲獲得漢語言專業大專文憑，而這期間他也從一名機器維修工人一路當到江陰第一織布廠書記。

1988年底，王新潮被調到江陰電晶體廠（長電科技前身）擔任副廠長，他學習半導體知識很投入，直接住在廠裡，白天去工廠一個工序一個工序的看怎麼做，晚上跟總工程師再學習，很快就成為業內的專家。

王新潮指出，他的哲學學得很好，得益於文革時期在家裡讀的馬克思列寧主義哲學書，哲學思想也指導他決策和經營思想，例如收購新加坡封測大廠─星科金朋過程中就是牢牢抓住了其中幾個重點。

2013至2014年，全球第四大封測企業星科金朋連續兩年虧損，其控股股東淡馬錫有意出售星科金朋，王新潮得知消息後雖心動卻也顧慮，併購對他來說比較陌生，尤其這是跨國併購。

直到日月光的代表告訴他：「星科金朋的技術對你們而言很有互補性和前瞻性，你們也可以自己研發，但也許花30億美元都不一定做得出來。」這席話讓王新潮決定拿下星科金朋。

2014年12月，幾輪談判後長電科技收購星科金朋報價7.8億美元，不過當時長電科技年營收不到10億美元，能抽出來的現金僅3億美元，王新潮不得不向中芯國際求助，中芯國際將此項併購引薦給了剛成立不久的國家半導體產業基金（簡稱大基金），造就封測業「蛇吞象」的併購案。

收購星科金朋後雖然讓長電科技擠進全球第三大封測廠，但虧損卻也隨之而來，王新潮的經營能力一度受到質疑。

提升競爭力 眼光看得遠

王新潮表示，從幾十年積累的經驗來看，企業經營是長期的賽跑，收購是長期戰略，肯定會有短期困難和陣痛，如果只看短期的利益，不去考慮長期的競爭力，那麼這個企業最終是不會成功的，企業在做近期事情的時候，也要為長遠的競爭力做準備，這是他的經營理念。

2017至2018年，隨著長電科技三次向大基金及中芯旗下芯電半導體定增後，大基金上升為第一大股東，芯電半導體成為第二大股東，2018年9月，王新潮辭任長電科技CEO，並從2019年4月辭任長電科技董事長，接任董事長的是時任中芯國際董事長周子學。2021年3月，王新潮辭去長電科技名譽董事長職務。

王新潮說：「我不死守第一大股東地位，只要對公司發展有利就行，為了長電發展必須引入資金，大基金和中芯國際保證了長電發展有充足的資金，同時有具備國際化管理經驗的董事參與，長電科技公司治理一定會更好。」

併購 封測 星科金朋

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