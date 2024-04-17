Global Mall母親節檔期明日開跑 拚業績增10%

Global Mall母親節檔期「Lovely Mother's Day」預計自明日起跑，一路延續到5月12日。Global Mall主管表示，今年特別與乳癌防治基金會合作舉辦健康講座直播、推粉紅行動祈願，提高對於守護女性健康的重視度，同時正值母親節選購禮物、聚餐的高需求，推出「粉漾禮品展」線上線下集結百大品牌推粉紅小家電、蛋糕、化妝保養品、服飾配件優惠七折起，預計母親節檔期業績目標成長10%。

Global Mall主管表示，今年第1季業績揚升，成長近10%，第2季則以母親節為重頭戲，今年力推低中高多元門檻、禮券、點數、線上購物金超值回饋一次享，尤其隨著行動支付的便利性及高運用，使用占比持續成長，更加碼放大行動支付回饋，包括「點數、禮券雙回饋最高16%」，希望延續今年以來的業績成長力道。

根據Global Mall統計，女性占整體消費會員數及金額已達七成以上，其中不同世代的女性消費力增長類別也大不同，X世代（45歲以上）女性重視居家生活，在家電、適合全家穿搭的服飾品牌消費金額成長幅度最高，而Y世代（25-44歲）則以時尚感服飾及3C消費成長最為明顯，Z世代（25歲以下）為藥妝及餐飲增長最多。

Global Mall主管觀察，過去母親節檔期以送禮需求居多，近年來則多是女性買來犒賞自己，且在少子化的趨勢下，女性可支配所得增加，消費力更為強勁。像是今年以來黃金珠寶買氣就增加兩成以上，除了黃金價格飆高帶動保值需求，也反應近年金飾年輕化，受各年齡層女性青睞。