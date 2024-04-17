博客來X「故宮精品」旗艦店盛大開幕 打造線上文青市集

根據文策院統計，文創產業近兆元，統一超（2912）旗下博客來瞄準文創市場的發展潛力，攜手「故宮精品」成立線上旗艦店。首波主打「皇帝的書桌」，近200件特色文創精品9折起，博客來表示，期望透過與「故宮精品」合作，打造線上文青市集，為消費者提供跨越地域限制的服務，將文化體驗與價值「賣」向全球。

文創話題討論聲量高，根據博客來文具館銷售統計，近年來文創類商品不僅品類數逐年增長，銷售量年成長逾1成，尤其受到女性顧客的歡迎。國立故宮博物院典藏亞洲文物精華，「故宮精品」結合當代話題與深厚的藝術底蘊，呈現國寶文物嶄新面貌。透過與故宮精品合作成立旗艦店，有助提升文創市場話題聲量。

博客來「故宮精品」旗艦店，首波活動以「皇帝的書房」作為主題，近200個品項，涵蓋文具、生活雜貨、餐廚及包袋等類型，品項以故宮典藏仿製文創商品最齊全，從霽青游魚轉心瓶到大五彩百鹿尊，每一件都蘊含故宮的深厚底蘊，自5月17日到5月16日，開館慶期間全面特價9折起。主品包括手掌大小的古代文物創意擺飾，如「迷你四方博古架文物組」和「故宮精華瓷器博古架」，以及獨具創意的「故宮迷你文物磁鐵組」、「翠玉白菜書籤」，可用微型積木重新打造的翠玉白菜等，將珍貴的古代文物擺放於書桌或展示櫃，隨時賞玩，為生活增添樂趣。

引領潮流的人氣商品，包括以清康熙皇帝的御筆墨寶設計的「朕知道了紙膠帶」，以及取材自雍正時期在李衛摺上的硃批「密封條奏」四字，截取「封條」兩字發想成「行李束帶」，還有將明代帝后半身像印製在眼罩上「朕倦了/本宮乏了-眼罩組」。

此外，「太液荷風馬克杯白色」結合迪士尼100周年，以米奇故宮大探險為主題，呈現出獨特的文化交融之美。同時，還有將院藏品「明 嘉靖 青花三友盤」融入餐具中的「鬥彩松竹梅蓋杯」，精美盒裝設計，送禮自用兩相宜。

商品推薦