震旦推ESG綠色報表 協助企業綠色減碳
震旦集團旗下震旦辦公設備（OA）深耕辦公設備市場逾50年，提供OA設備與智能辦公解決方案；近期因應上市櫃公司編撰永續報告書需求，震旦自行研發「ESG綠色報表」解決方案，搭配環保及節能設計的SHARP BP系列新機型，協助企業蒐集符合永續報告書對揭露碳排數據的要求，更可進一步擬定綠色永續政策；也將多年來推動OA循環經濟—「以租代買」商業模式再升級，推出舊機整新再利用的「齊心機」，攜手顧客重視環保，將減碳節能服務導入辦公生活。
震旦OA總經理簡志遠表示，當ESG成為國際主流，企業必須儘快跟上這股浪潮，震旦亦迎合此趨勢發展，從軟體、硬體及商業模式三個面向著手，全力協助企業達成綠色減碳目標。在軟體上，震旦「ESG綠色報表」可即時記錄企業多功能複合機的碳足跡資訊，從用電量去計算碳排，到分析設備或個人使用習慣等，提供客製化報表服務，協助企業擬訂減碳策略與目標，逐步打造低碳辦公環境。並可從設備觸控面板了解自身在減碳貢獻、排名，亦可針對企業員工推出獎勵活動，提升落實ESG的執行力，讓減碳運動成為公司內部有趣的競賽。
在硬體上，今年新上市 SHARP BP多功能複合機，在設計階段便納入節能減碳概念，採用新一代節能型低熔點Microstoner-Crystal碳粉搭配SHARP Pad Fusing加熱板定著系統，大幅降低使用耗電量，且待機時間耗電量僅0.3W；改良轉寫技術，運用主高壓帶電滾輪取代傳統的高壓柵極網設計，大幅減少設備使用時產生的臭氧；使用可回收的塑料及提高消耗性零件的使用壽命，延長耗材更換週期以減少廢棄物，並降低對環境的衝擊。
在商模上，震旦推動OA循環經濟之一的「以租代買」模式已超過20年，目前有90%以上的多功能複合機產品銷售都是採用租賃模式。二是推動全台多功能複合機統一回收舊機，並交由專業單位進行整新作業或拆解堪用零件，賦予舊機新生命，創造更大價值。2022年開始推出的「齊心機」，不只是舊機整新循環再利用，更結合公益行動，與『看見．齊柏林基金會』合作，推出「齊心機」作包膜設計，讓企業同時兼顧環保與公益，鼓勵顧客建立綠色消費習慣，並響應SDGs12負責任的消費和生產，將減碳節能服務導入辦公生活。
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