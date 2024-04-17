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台中28萬戶達50年使用年限 大地震隱憂議員促強制安檢

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市50年以上老屋有28萬戶，佔全市25%，議員陳文政擔心地震頻繁，老舊房舍安全。記者陳秋雲／攝影
台中市50年以上老屋有28萬戶，佔全市25%，議員陳文政擔心地震頻繁，老舊房舍安全。記者陳秋雲／攝影

0403花蓮地震老屋耐震和都更議題備受關注。主計處統計，台中市使用加強磚造、石造、木造等形式的住宅，高達28萬戶，使用年限50年，專家認為耐震係數僅5級，議員陳文政表示，人口稠密區的老屋仍住滿人，呼籲市府立法強制老屋健檢。

都發局長李正偉說，依建築法規定，民眾有保護自己建物安全的責任，目前可補助民房改善耐震與建構評估等。花蓮地震後有12件提報災損，其中2件非地震造成。

台中市議會今進行定期會專案報告，議員陳文政表示，現行RC建物被認定使用年限達60年，且耐震能力較強。但老舊的加強磚造、木造、石造建物，使用年限僅50年，僅能耐震度5級地震，絕大多數建物已屆使用年限。

陳文政指出，這類的房子在台中市超過28萬戶，每4戶就有1戶，且不乏在人口稠密區，已成下次大地震的隱憂。

陳文政指出，老屋不是雙北才有，老屋住滿人也不是雙北才會發生的事。以北區為例，人口密度居台中之冠，74761戶住宅中，超過30年就有41318戶，占比55％，遠高於全市44%，若把台中北區拿來和六都比，屋齡老化的情況更超越新北的49%，安全問題刻不容緩。

陳文政指出，台中市較早開發的北區、北屯、西區中的聚落或重劃區，不但人口稠密、房屋林立，老屋幾乎都是住滿人。

目前政府雖有推動老屋健檢或補強補助，但多是公部門與營業場所申請；一般民宅考量房價、經濟因素，申請人數寥寥可數。陳文政強調，房子雖是私產，但若發生倒塌，不僅個人生命財產安全受到威脅，也都市的公安危機，他呼籲台中市政府應正視老屋比例逐年增加問題，以更有效率的方法進行都市更新。

地震 老屋

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