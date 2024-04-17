苗栗非都土地17.3萬公頃使用功能分區調整 明年4月公告

國土計畫功能分區圖將於明年4月底公告實施，苗栗縣非都市土地17.3萬公頃使用分區已調整為適當國土功能分區，將影響範圍內的土地所有權人。縣府提醒鄉親可至內政部國土管理署建置的「國土功能分區圖草案公開展覽查詢系統」以地段地號查詢。

縣府工商發展處強調目前系統呈現內容為草案階段，並非最終結果，後續由中央統一公告才定案，查詢結果供參考，但不能做為任何形式的主張或依據。

工商發展處指出，國土計畫法2016月5月1日施行，將現行區域計畫制度分3階段轉換為國土計畫制度，第一階段由內政部於2018年4月30日公告實施「全國國土計畫」，第二階段由縣府在2021年4月30日公告實施「苗栗縣國土計畫」，第三階段縣府預計明年4月30日前公告「苗栗縣國土功能分區圖」，後續由內政部統一全國公布實施，原有區域計畫法不再適用，屆時將全面實施國土計畫制度。

縣府指出，苗栗縣已完成全縣國土功能分區圖草案繪製作業，並完成18鄉鎮市公開展覽及公聽會，另加開8場說明會，目前持續辦理縣內國土計畫審議會審議相關法定程序，明年4月30日才會定案；辦理公聽會期間，鄉親最擔心被畫設為國土保育地區第1類會不會被限制使用、土地還可以買賣或租賃、會不會徵收為國有等問題。

工商發展處表示，現行區域計畫制度轉軌至未來國土計畫制度，內政部已有相關政策說明，國土功能分區上路後，將保障民眾既有合法權利，以降低制度轉換衝擊，未來不論畫設為何種國土功能分區，既有合法建築物、設施仍可繼續使用，原區域計畫編定各種建築用地，未來還是可申請建築，土地使用強度包括建蔽率、容積率不變。

且私有土地產權仍維持私有，可買賣及租賃，國土功能分區畫設與土地徵收無關，不會收歸國有。另依國土計畫法相關規定，國土功能分區未來仍可透過國土計畫每5年辦理通盤檢討、鄉村區整體規畫及都市計畫發展需求，配合城鄉發展實際需求調整國土功能分區，並非不能再調整，請鄉親理解。 國土計畫功能分區圖將於明年4月底公告實施，苗栗縣非都市土地17.3萬公頃使用分區已調整為適當國土功能分區，將影響範圍內的土地所有權人。聯合報資料照片

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