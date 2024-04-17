南市宜居小東公宅上梁 位蛋黃區生活、交通便利百分百

預計明年2月前完工的台南市宜居小東公宅，今天舉行上梁典禮，市長黃偉哲表示，永康成功社宅、仁德二空社宅也將在今年底陸續完工，3社會住宅完工後可提供近600戶，黃偉哲期許都發局因應社宅即將完工，未來能加快招租、抽籤等相關各項作業，讓有需求民眾能提早入住。。

位於小東路、北門路口的宜居小東公宅，為台南市首座自建社會住宅，基地西臨台南公園，東鄰成功大學，南側是台南火車站，也緊鄰轉運站，交通區位良好，市長黃偉哲形容便利性百分百。此公宅地下3層、地上14層，共379戶，有1至3房型，附設5戶商業空間、4班幼兒園、老人日照中心及341汽車位、500多機車位。

移居小東公宅已完成超過65%的進度，今天舉行上梁典禮，市長黃偉哲表示，之前總統大選時都在批台南沒蓋半間公宅，事實上一直在蓋，也一直在規畫，目前已有多案的社宅中心在興建中。都發局表示，南市府自建已定案的有2千多戶，中央興建的則有6千多戶，宜居小東公宅預計明年2月完工，接著內裝，明年下半年招租。

黃偉哲說，成功社宅預計今年10月完工，仁德二空社宅也要在年底完工，完工後3處社宅可提供近600戶，加上中央興建的社宅，就有700多戶；另，目前興建、規畫中共8402千多戶，希望都發局提早各項作業，以便完工後，盡快讓有需求民眾提早入住，

都發局表示，社宅承租對象規畫分為一般戶及優先戶兩大類別，一般戶採公開抽籤、優先戶則以評點方式決定入住次序。民眾關心的租金制度，市府依內政部目前研擬租金分級原則草案，依身分別分為8、7、5、4折，後續配合內政部法制程序辦理。都發局強調，南市持續在推動、興建、規畫社宅，健全市場共需平衡，落實居住正義。 台南市宜居小東公宅預計明年2月前完工，今天舉行上梁典禮。記者鄭惠仁／攝影 台南市宜居小東公宅預計明年2月前完工，今天舉行上梁典禮。記者鄭惠仁／攝影

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