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康舒大秀電車硬實力！最新「直流轉換器」輕薄如手機

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
康舒秀車用電子硬實力。康舒／提供
康舒秀車用電子硬實力。康舒／提供

2024台北國際車用電子展今（17）日於台北南港展覽館盛大展開。電源大廠康舒（6282）今年首度參展，除展示已出貨予美日車廠之車用電源外，還首度將最新研發的「800V 3kW 直流轉換器」公開亮相，面積相當於一支手機，是本次展覽中最大亮點，同時，還邀請合作夥伴ChargePoint展出先進充電樁技術及解決方案，吸引各界關注。

據悉，康舒展覽項目包括「900V SiC直流轉換器」、「400V 125kW 4 in 1電動動力整合系統」及「800V 250kW SiC電機驅控器」及「800V 3kW 直流轉換器」，產品說明如下。其中，「900V SiC直流轉換器」應用碳化矽功率模組，系統效率高達93%以上，已於2021年量產，並供貨予美國新興豪華車廠銷售全球。

此外，「400V 125kW 4 in 1電動動力整合系統」，除了輕量化設計外，還能在嚴苛溫度範圍下運作，且已於2023年供貨給日本車廠並獲得高度肯定，充分展現康舒科技在高度整合系統領域的堅強實力。「800V 250kW SiC電機驅控器」則採用碳化矽功率模組，驅動系統效率可高達98%，除了具備過壓、過流、過溫及短路保護等多重安全機制，還運用先進高頻開關控制技術，實現體積縮減與高功率密度設計。

並且最新的「800V 3kW 直流轉換器」產品，面積相當於一支手機，重量僅1.5公斤，除可減少使用空間及車載重量，其功率密度可達6.0kW/L、最高系統效率可達98%，亦能減少能量損耗，提高續航里程。產品體積輕量化，彰顯康舒科技在電源轉換技術上的重大突破。

此外，康舒科技還邀請合作夥伴ChargePoint參與展出，該廠是美國知名的電動車充電解決方案領導廠商，ChargePoint 因其技術創新和在北美和歐洲建立廣泛的充電基礎設施而受到認可，在電動車移動性的發展和採用方面發揮關鍵作用。雙方的合作將強化康舒於亞洲市場的競爭優勢，共同推動電動交通的發展，促進清潔能源的應用與普及。

康舒作為全球領先的電源解決方案供應商，一直致力於提供高品質、可靠的產品和服務，其車用電源解決方案已進入量產，並獲得美、日等大廠訂單，贏得客戶的認可與信賴。面對下世代EV整合式動力架構，零組件減量，以及車輛輕量化等趨勢，康舒科技積極推出電動動力解決方案，助力傳統車廠實現轉型，提升整車競爭力。康舒期許藉此展會與業界先進交流合作，提供產業衝刺的關鍵助力，為打造更加環保、節能的未來交通體系做出積極貢獻。

康舒秀車用電子硬實力。康舒／提供
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