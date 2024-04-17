東元電動車訂單業績看增3倍 攻印度電動巴士

汽機車零配件、車用電子以及智慧移動三展今天起登場，機電大廠東元盛大參展，東元表示，北美新銷售公司NEXE布局充電方案，目前整體電動車應用訂單看到2025年，預期今年電動車相關訂單和業績可較2023年大增3倍，東元也持續布局印度電動巴士市場。

台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）、台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）、台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）聯合展覽，今天起至20日在台北南港展覽1館登場，來自19國的千家企業、超過2700個攤位規模展出。

東元此次以「綠色移動夥伴」為主題，推出可供12公尺巴士使用的新產品碳化矽（SiC）高效直驅系統外，也展示已打入美國改裝肌肉車的130kW二合一動力系統，以及其他可因應船舶、機具車等不同應用的模組化動力系統。

東元機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶表示，東元擴展海外載具市場，今年初在北美成立新銷售公司NEXE，主要布局電動載具充電方案，已切入北美基礎建設的充電設施供應案。北美NEXE在3月底完成數座公共充電站，以及學校巴士充電站。

東元說明，北美銷售公司NEXE可提供完整充電站解決方案，從充電樁的軟硬體、通訊、調試、到保修與日常維護，此外，東元西屋馬達公司TECO-Westinghouse，建立DC快充充電樁產線，預計第3季投產。

東元動力系統布局北美市場供應鏈，已在美國市場接案，原本使用在3.5噸廂型貨車的動力系統，性能改裝後應用在肌肉車或中古車電動化改裝。

展望整體電動車相關業績，高飛鳶表示，第1季在手訂單規模已經看到2025年，東元主要切入電動巴士動力系統和二合一動力系統，預期今年電動車相關訂單和業績可較2023年大增3倍。

除了擴充北美市場，高飛鳶表示，東元持續鎖定台灣和印度市場，在印度，當地市場對235kW高功率動力系統需求高，東元當地主要客戶以電巴為主，預期下半年測試，最快2025年出貨。

針對電巴動力系統，東元今年持續透過模組化馬達設計模式，推出直驅動力系統新產品，布局碳化矽（SiC）模組應用，提供200kW、250kW、300kW、350kW四款功率輸出，鎖定7公尺至12公尺電動巴士車型，因應北美校車市場需求。

在中國大陸，高飛鳶指出，東元也規劃布局中國電動工程載具例如電動船等應用，他表示，目前台灣占東元電動車整體業績比重達9成，未來預期印度市場起步會比北美快。

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