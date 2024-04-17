台中神秘豪客北漂 2.65億現金入主和平大苑
根據最新實價揭露，大安區知名豪宅「和平大苑」，2024年3月20樓戶以總價2.65億元、每坪181.6萬元交易，資料顯示，由台中神秘豪客，以無貸款買下。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，和平大苑樓高38層，35樓以上單價皆破200萬，又有明星住戶，是台北市兩百萬俱樂部的知名豪宅，近年交易多為中低樓層，單價約落在145~178萬元。
20樓戶新交易單價181.6萬元，和同樓層鄰居6年前入手價，單價163.9萬元，每坪還比同層鄰居貴了約18萬元取得，漲幅約一成，似乎不受囤房稅壓力，市場行情有增無減。
台北市不乏超高樓豪宅，除了「和平大苑」之外，還有「華固天鑄」、「One Park Taipei元利信義聯勤」、「西華富邦」等，都是超過三十層的「摩天豪宅」，高樓層交易也身價不凡，皆屬兩百萬俱樂部的一員，不過4月3日發生大地震，應該讓許多才入住高樓的新手住戶餘悸猶存。
台灣房屋統計2023年至今，台北億元豪宅的交易樓層在20樓以上，2023年共有15筆，包括「潤泰敦峰」3筆、「西華富邦」和「冠德遠見」各有2筆。
2024年截至目前為止，則有4筆20樓以上交易，除了這次的「和平大苑」之外，還有「One Park Taipei 元利信義聯勤」26樓、「新光人壽總統傑仕堡」21樓頂樓戶、「華固天鑄」30樓等。
第一建經研究中心副理張菱育指出，北中南越來越多改寫天際線的高樓豪宅，除了建築設計、頂級裝潢，安全性也是豪客首重條件，因此除了採鋼骨制震結構，部分豪宅使用阻尼器減震，外觀帷幕則採用防爆玻璃，增加安全性。有的豪宅則規劃隔震與制震雙系統，甚至在每戶的室內特定區域，設有緊急避難室，能防震、防火、防煙，提高安全性。
▪ 首季六都家庭購屋意願全數升高 專家：這項隱憂要注意
▪ 房子1設計佔空間又貴？她嫌容易積灰塵長蟲 網掀兩派看法
▪ 高雄新舊屋價差大 這裡一間新屋可換兩間中古屋
▪ 雙北千萬捷運宅哪裡找？板橋這站最有機會
▪ 首季桃園買氣大噴六都第一 專家點兩因素
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言