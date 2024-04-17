台中神秘豪客北漂 2.65億現金入主和平大苑

根據最新實價揭露，大安區知名豪宅「和平大苑」，2024年3月20樓戶以總價2.65億元、每坪181.6萬元交易，資料顯示，由台中神秘豪客，以無貸款買下。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，和平大苑樓高38層，35樓以上單價皆破200萬，又有明星住戶，是台北市兩百萬俱樂部的知名豪宅，近年交易多為中低樓層，單價約落在145~178萬元。

20樓戶新交易單價181.6萬元，和同樓層鄰居6年前入手價，單價163.9萬元，每坪還比同層鄰居貴了約18萬元取得，漲幅約一成，似乎不受囤房稅壓力，市場行情有增無減。

台北市不乏超高樓豪宅，除了「和平大苑」之外，還有「華固天鑄」、「One Park Taipei元利信義聯勤」、「西華富邦」等，都是超過三十層的「摩天豪宅」，高樓層交易也身價不凡，皆屬兩百萬俱樂部的一員，不過4月3日發生大地震，應該讓許多才入住高樓的新手住戶餘悸猶存。

台灣房屋統計2023年至今，台北億元豪宅的交易樓層在20樓以上，2023年共有15筆，包括「潤泰敦峰」3筆、「西華富邦」和「冠德遠見」各有2筆。

2024年截至目前為止，則有4筆20樓以上交易，除了這次的「和平大苑」之外，還有「One Park Taipei 元利信義聯勤」26樓、「新光人壽總統傑仕堡」21樓頂樓戶、「華固天鑄」30樓等。

第一建經研究中心副理張菱育指出，北中南越來越多改寫天際線的高樓豪宅，除了建築設計、頂級裝潢，安全性也是豪客首重條件，因此除了採鋼骨制震結構，部分豪宅使用阻尼器減震，外觀帷幕則採用防爆玻璃，增加安全性。有的豪宅則規劃隔震與制震雙系統，甚至在每戶的室內特定區域，設有緊急避難室，能防震、防火、防煙，提高安全性。 台北億級豪宅高樓層交易案。資料來源／台灣房屋提供

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