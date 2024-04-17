一表看新青安買房熱區 淡水第一、台中3區上榜

新青安優惠貸款上限為1,000萬元，以貸款八成估算購屋總價，購置總價1,250萬元以內的房屋，房貸皆能完整享有新青安所提供的貸款利率補貼。

永慶房產集團據實價登錄資料，統計去年8月至今年2月，七都成屋符合總價1,250萬元內十大熱門交易行政區，新北淡水買氣穩居第一，桃園與台中各上榜三區，最為受惠。

根據實價資料，新青安上路後，新北市淡水區總價1,250萬內的成屋成交件數高達1,401件，平均每天交易近7件，買氣火熱。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，淡水區近年發展快速，除了捷運紅線連接雙北地區以外，還有淡海輕軌強化區域內交通網路。隨著淡北道路、淡江大橋等交通設施陸續完工，未來往返台北市中心將更加便捷。

該區成交平均單價僅有2字頭，相對台北、以及新北第一圈房價實惠許多，吸引不少青年首購族群卡位，帶動交易量攀升。淡水區也是雙北唯一入榜的行政區。

桃園市中壢區與桃園區分別以1,384件和1,196件名列第二、第三名。

陳金萍指出，桃園市由於鄰近新北市，隨著雙北的房價居高不下，在 TPASS 上路後，通勤成本有效降低使得越來越多購屋者把目光從雙北移至桃園，造就「脫北」現象。

其中桃園區和中壢區則是桃園市主要的商業中心與交通樞紐，生活機能成熟、交通相當便利，且該二區平均單價為26萬元左右，房價相比雙北便宜許多，因此吸引有預算限制、符合新青安資格的購屋者青睞。

高雄市鳳山區以成交948件位居第四。陳金萍表示，鳳山區發展已相當成熟，生活機能佳，包括建國路、文鳳路、五甲等地區都相當熱鬧，加上該區預期未來將有三井 Lalaport 購物中心坐落，且其平均單價僅為20萬元出頭，房價仍屬相對親民，因此吸引不少購屋者在該區置產。

台中市亦有三區入榜，分別是北屯區、西屯區與北區。陳金萍說明，隨著漢神洲際購物中心、巨蛋體育館等工程陸續到位，北屯區的生活機能將會進一步完善，加上已有捷運綠線、台74線環狀快速公路等交通設施，不論自駕或是搭乘大眾交通皆相當方便，助力北屯區以827件成交件數位居第六。

西屯區則是因開發歷史較早，生活便利性高，加上鄰近台中科學園區，因此不少上班族選擇置產於此。

北區則是位處台中市中心，區內坐落多所明星學校，商圈、文藝娛樂設施應有盡有，生活氛圍濃厚。因此在新青安助攻下，受到不少自住客與長期置產客的青睞。

陳金萍表示，從十大熱門交易行政區可以發現，「2字頭」房價是青年首購的主要單價帶。顯示民眾在一定的總價天花板下，單價「2字頭」的區域恰好能取得價格、居住面積、生活機能的相對平衡，因而受到首購族的青睞。

陳金萍表示，新青安政策的主要目的在於減少首購族和房貸族的貸款壓力，降低購屋門檻，而非提升購屋者的購買力。因此，購屋計畫者仍需審慎衡量自身負擔能力，善用政府政策和各種金融工具，以便獲得心中的理想居所。 新青安上路後七都總價1250萬內成屋熱門交易行政區。資料來源／永慶房屋

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