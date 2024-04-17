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東陽擴產資本支出估42億元 電動車業績占比拚15%

中央社／ 台北17日電

汽機車零配件、車用電子以及智慧移動三展今天起登場，車用零配件大廠東陽擴大參展，東陽表示，下半年購地擴廠提升產能，預估今年資本支出新台幣42億元，今年電動車配件占OEM業績比重，可提升至超過15%。

台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）、台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）、台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）聯合展覽，今天起至20日在台北南港展覽1館登場，來自19國的千家企業、超過2700個攤位規模展出。

東陽此次參加國際汽機車零配件展，推出主力產品塑膠件保險桿、水箱護罩等，以及鈑金件包括引擎蓋、葉子板等，以及風扇總成，也展示主動式進氣柵欄等產品。

展望今年下半年營運，東陽售後市場件（AM）事業群執行副總經理吳介中表示，下半年持續購地擴廠、提升產能，預估今年資本支出新台幣42億元，其中設備廠房模具等支出32億元，土地支出約10億元。

吳介中預期今年擴產後，保險桿產能可較2023年增加5%，塑膠前欄件產能年增33%，鈑金葉子板產能可年增6%。

觀察電動車配件業績表現，東陽表示，2023年電動車配件占東陽在原廠委託製造（OEM）業績比重約14.6%，預估今年相關占比可提升至15%以上。

東陽指出，今年在電動車預計有36款新車約56件產品可新承接，傳統燃油車可接37款新車約139件產品。

新台幣 東陽 電動車

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