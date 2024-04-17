汽配、車電、智慧移動展開幕 揭開移動新時代

2024年「台北國際汽機車零配件展（TAIPEIAMPA）」、「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）」及「台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」於17日在台北南港展覽館1館盛大開展，吸引內外1,000家業者參展,展出規模達2,700個攤位，展現未來移動豐沛的能量與技術。

外貿協會董事長黃志芳表示，隨著AI及低軌衛星等科技應用到移動產業，未來的移動載具不僅載著人類點對點移動，而是一個智能的無人駕駛空間；本次展覽可以看到AI、減碳永續、安全出行、跨域鏈結趨勢，以及新創為產業帶來的創新動力。外貿協會將持續與業者一同把握趨勢、創造360移動新時代。

今年三展以「360Mobility為軸,集結汽機車及電動車、自駕技術業者，從整車到連網，呈現未來移動解決方案，解密未來人類出行將不限地面，更橫跨天空及外太空。

展覽期間除了有東陽、帝寶、琦玉、巨鎧、南晃、龍鋒、為升等指標廠商展出汽機車零配件，鴻海科技集團也將展出各式電動車，成運汽車展示長途快充電動巴士。

此外、士林电機、太平洋電線電纜、德州儀器將展出動力系統，台達、馳諾瓦則展出高效能充電樁。

車用電子及車聯網應用面，則有科技大廠研華、凱銳、輝創、怡利、神達、歐特明、公信電子等展出 ADAS、車隊管理與智慧座相關技術。

另外，齊部技術處台灣移動研發聯盟（mTARC）以「回到未來」為主題，展示各法人研核心技術與產業化成果。

本屆亮點展區包含美國國家館，各州辦事處將分享最新趨勢跟投資機會；XMobility 新創展區，也大秀AI影像辨識、AI能源效率系統等創新技術；充電解決方案、智慧交通、車輛安全與新能源專區則聚焦未來移動世代的關鍵議題；經濟部智慧財產局也首立「臺灣專利超級站 Taiwan Patent GO」館，展出優良專利作品。

外貿協會表示，為讓參觀者有多元豐富的體驗，展覽期間舉辦2場國際論壇，邀請國內外專家及指標大廠分享電動車、新能源及車用安全等議題：展覽第三日舉辦的 XMobilityPowerUp&MeetUp 新創發表暨交流活動，也展現臺灣創新研發能力。

為協助參展商爭取國際商機，外貿協會及經濟部全球駐點積極洽邀國際買主來台觀展，包含德國聯邦外貿與投資署、烏克蘭政府採購平台、SKODA 汽車採單位與重要外商，未來商機可期。 經濟部長王美花政府會繼續挺汽配、車電、智慧移動產業發展。黃淑惠／攝影 貿協董事長黃志芳。黃淑惠／攝影 車電展在台北南港展覽館1館盛大開展，吸引國內外1,000家業者參展，展出規模達2,700個攤位，展現未來移動豐沛的能量與技術。黃淑惠／攝影 2024年「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」、「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）」及「台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」在台北南港展覽館1館盛大開展。黃淑惠／攝影

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