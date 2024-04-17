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士電攜手泓德能源成立2家公司強攻光儲充發展 今年進軍日本

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
士電參與「台灣國際智慧移動展(E-Mobility Taiwan)」，展出「綠巨能」EV Powertrain系列產品及光儲充整合方案。記者朱曼寧／攝影
士電參與「台灣國際智慧移動展(E-Mobility Taiwan)」，展出「綠巨能」EV Powertrain系列產品及光儲充整合方案。記者朱曼寧／攝影

士電（1503）17日宣布，攜手泓德能源（6837）強強聯手，雙方合作成立兩家合資公司，於國內公、民營場域及房建市場推廣表後儲能及充電整合方案，並結合雙方在日本的雄厚資源，將合作領域從國內延伸到日本，項目也擴大並涵蓋至表後光儲充整合方案範疇。

士電今日參與「台灣國際智慧移動展（E-Mobility Taiwan）」，展出「綠巨能」EV Powertrain 系列產品及光儲充整合方案，且也與泓德能源聯展，結合兩家公司分別在產品、通路及系統方案的優勢，共同開拓國內及海外綠能商機。

士電表示，與泓德能源針對表後光儲充發展成立合資公司，包括士星電能及新星充電科技。士星電能以士電主導，持股51%，泓德能源持有49%股權，主要以表後光、儲、充設備製造；新星充電則以泓德能源為主導，持股54%，士電持有46%，以營運及行銷為主，兩家公司進行策略分工。

士電指出，因應電動化趨勢，公司提供高度客製化及技術創新的各式EV Powertrain。在此次展出項目中，新展出兩款供商用物流EV使用的動力系統；150kW二合一動力系統，適用於5噸的物流車，採用 hairpin 繞線技術，不僅重量與體積較上一代減少，也透過最佳模擬設計將馬達磁路與結構再優化，大幅度提升電機的能量密度。

另一新型13kW動力系統，則適合於穿梭都會巷弄間的三輪物流車，高扭力輸出可帶來優越的載重，完成物流銜接至消費者手中最後一哩路的重要任務，此動力系統也與蓋亞汽車共同開發，將搭載於其最新款的三輪物流EV，行銷國內及歐洲物流業者。

今年士電同時展出的研發亮點還包含輕量、耐高壓的碳化矽控制模組及E-Bike 四合一電機，此四合一電機目前與歐洲自行車廠、日本自行車零件廠共同討論開發規格。

因E-Bike電機的加入，士電綠巨能 Powertrain 從小、中到大功率的產品系列已趨於完備，再加上擁有國際級動力模組實驗室，不僅可提供各式動力系統高度客製化的服務，也大幅加快了量產時程的對應；士電的4kW側掛及8kW中置動力系統已量產，將於今年Q3透過國內整車廠外銷至日、韓及歐美等地。另搭載士電動力系統的日系機車大廠新EV車型，也計劃於明年Q3上市。

士電與和泰集團、起而行綠能合資成立充壩（GOCHABAR），提供充電營運業者軟/硬體服務，現場所展出的匯流排方案，更能大幅節省營運業者在建案或大型場域充電樁的建置成本。

士電 日本

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