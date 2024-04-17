高雄舊部落新舊屋價差大 鹽埕1間新屋可換買2戶中古屋

據房仲業觀察，高雄近一年來新屋與中古屋間的價差持續拉大，單價平均差幅甚至高達44.6％，其中屬舊部落的鹽埕區落差最大，屋齡5年內的房子單價飆上3字頭，屋齡5年以上，平均1字頭有找，新舊屋每坪價差近1倍之多，形同買1間新屋，可換買2間中古屋！

台灣房屋集團趨勢中心統計，高雄12個房市熱區中，去年到今年4月的新屋，平均價格為每坪29.5萬元，中古屋平均價約20.4萬元，每坪價差約9.1萬元。不過前鎮、鳳山、小港、新興、三民、苓雅和鹽埕區等7個行政區，價差幅度則從50％起跳。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，左營、楠梓、仁武等區受惠台積電、產業園區、新興重劃區等開發利多的區域，中古屋物件因為平均屋齡仍偏新，與新屋價格落差相對較小，介於21.6％至32.5%。但鹽埕區，屋齡5年內新成屋，每坪均價飆至31.9萬元，屋齡5年以上中古屋每坪均價僅16.5萬元，價差幅度高達93.3％。

亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹分析表示，鹽埕是高雄早期最繁華的區域之一，區內老屋居多，30年以上大樓華廈每坪甚至不到10萬元就可入手，近年隨亞灣區議題及高雄流行音樂中心、駁二等觀光發展再度帶動發展，每坪成交單價飆上4字頭。

她說，新舊屋價差最大的鹽埕、苓雅、三民、新興等區屬舊市區，中古屋平均屋齡偏高，即便商圈受利多拉抬，補漲空間仍有限。若是成熟商圈內的新建案，價格因具優勢，兩者房價差距就會拉大。 據內政部實登錄資料，高雄12個房市熱區新、舊屋價差幅度不小。記者王昭月／攝影

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