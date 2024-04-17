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士電智慧移動展秀動力系統 攻物流電動車和日系機車

中央社／ 台北17日電

汽機車零配件、車用電子以及智慧移動三展今天起登場，士林電機展示2款商用物流電動車應用的動力系統，也展出電動自行車四合一電機。士電表示，小功率動力系統第3季透過整車廠外銷日韓及歐美，士電動力系統也切入日系新款電動機車。

台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）、台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）、台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）聯合展覽，今天起至20日在台北南港展覽1館登場，來自19國的千家企業、超過2700個攤位規模展出。

士林電機此次參加台灣國際智慧移動展，展出「綠巨能」品牌電動車動力系統（EV Powertrain）系列產品及光儲充整合方案，士電此次也與泓德能源聯展。

在電動車領域，士電展出2款供商用物流電動車使用的動力系統，其中150kW二合一動力系統適用在5噸物流車，另一款新型13kW動力系統，可應用在都會三輪物流車。

士電指出，都會三輪物流車動力系統與蓋亞汽車（Gaius Automotive）共同開發，將搭載在蓋亞汽車新款的三輪物流電動車，行銷台灣及歐洲物流業者。

此外，士電也展出碳化矽（SiC）控制模組及電動自行車四合一電機，士電表示，四合一電機目前與歐洲自行車廠、日本自行車零件廠共同討論開發規格。

士電透露，4kW側掛及8kW中置動力系統已經量產，將在第3季透過國內整車廠外銷至日本、韓國及歐美等地，另外搭載士電動力系統的日系機車大廠新款電動機車，也計劃在2025年第3季上市。

透過電動車自行車用電機產品到位，士電指出，綠巨能在電動動力系統，從小、中到大功率的產品系列逐漸完備，士電也自有動力模組實驗室。

2022年6月士電投資新台幣10億元成立「綠巨能」品牌，將創能、儲能、用能三大區塊整合為一，領域涵蓋統包工程到自營發電等，轉型布局綠電供應商。

士電 電動自行車 電動車

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